"Boy George and Culture Club ", c'est l'histoire d'un des groupes les plus emblématiques des années quatre-vingt. Roy Hay et Mikey Craig ont foulé le tapis rouge du festival du film de Tribeca jeudi, à l'occasion de la première d'un documentaire sur le groupe Culture Club.

"C'est parfois un peu douloureux, mais c'est, mais c'est génial, nous avons passé des moments merveilleux, nous étions quatre gars qui essayaient de se frayer un chemin dans le monde. Nous sommes entrés en collision et Culture Club est né et c'était une chose incroyable, mais il y a eu des hauts et des bas bien sûr, vous savez, je veux dire, pour la plupart, c'était une expérience merveilleuse et une belle période de nos vies", déclare Mikey Craig, artiste.

Roy Hay, Guitariste et claviériste du groupe, a contribué à la diversité du style musical de Culture Club, mêlant pop, rock, reggae et soul.

"C'est difficile, il n'y a plus de groupes, vous avez raison, de nos jours. C'est comme si 90 % des nouveaux groupes étaient des artistes solos ou du hip hop. Il est très difficile d'être un groupe de nos jours, vous avez raison. Alors peut-être pas, je ne sais pas. Mais je pense que les gens veulent des groupes, n'est-ce pas ?"

Reporter : "On dirait qu'il y a un flux et un reflux. Ce sont les groupes qui sont très importants à l'époque."

"Je pense que les maisons de disques et les artistes solos et le fait d'avoir 12 auteurs-compositeurs et tout et Max Martin qui fait toutes les chansons. C'est n'importe quoi et ça ruine le business. Je suis d'accord avec Dave Grohl. Il suffit de se retrouver avec ses potes dans le garage et de commencer à jouer de la musique. C'est là que se trouve l'âme", affirme Roy Hay, artiste.

La réputation de Culture Club le précède, avec plus de 30 ans de carrière - l'une des plus grandes exportations britanniques du 20e siècle.

"Je pense que la musique est intemporelle, les chansons sont incroyables, et elles parlent, les chansons parlent essentiellement de l'amour que John et George avaient l'un pour l'autre. Et je pense qu'avec les réactions négatives à l'égard de la communauté LGBTQ plus en ce moment, il est plus important que jamais de raconter cette véritable histoire d'amour qui a été très forte et qui a défié les pronostics", déclare Alison Ellwood, réalisatrice.

Roy Hay et Mikey Craig, cofondateurs de Culture Club, ont des liens notables avec l'Afrique, tant sur le plan culturel que par leurs influences musicales.

En 1984, les membres de Culture Club, dont Boy George et Jon Moss, ont participé au single caritatif de Band Aid "Do They Know It's Christmas ?". La chanson visait à collecter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie, soulignant ainsi l'engagement du groupe en faveur des causes humanitaires en Afrique.

Le festival se poursuit jusqu'au 15 juin à New york.