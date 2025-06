Arabie Saoudite : près de 2 millions de pèlerins au Mont Arafat pour le 2e jour du Hajj

Tout de blanc vêtu, près de 2 millions de pèlerins ont afflué ce jeudi, sur le Mont Arafat en Arabie Saoudite, pour le deuxième jour du Hajj.

Après une nuit de méditation et d’introspection passée sur le site de Mina, première étape du Hajj, les pèlerins se sont consacrés aux invocations et aux prières pour le pardon de leurs péchés.

Hatem Salem, pèlerin égyptien : « Nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons. Nous nous sentons au mieux sur les lieux saints, avec un cœur humble et une foi sincère. C’est une très belle expérience – notre première fois. »

Réciter le Coran sur cette colline de 70 mètres de haut, à quelques kilomètres de La Mecque, où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon, est un aboutissement pour les musulmans du monde entier, comme Salem Naji Ahmed, pèlerin yéménite :

« Nous sommes venus du Yémen, par voie terrestre. Le voyage a duré quatre jours et quatre nuits. C’est notre plus beau jour – le jour de Arafat. Nous prions pour l’unité des nations arabes et musulmanes. »

Après cette phase, ils redescendront ensuite vers Muzdalifah, située entre Arafat et Mina, avant de retourner à Mina pour accomplir le rituel symbolique de la lapidation de Satan.

À l’issue de ce rituel, prévu vendredi, les pèlerins procéderont au sacrifice d’un animal, marquant le début de l’Aïd al-Adha, fête de quatre jours célébrée dans le monde musulman.

Le Hadj, qui est l'un des cinq piliers de l'islam, est une obligation religieuse impliquant des rituels et des actes de culte que doit accomplir tout bon musulman.