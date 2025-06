Soudan du Sud : les femmes célèbrent la journée internationale des casques bleus

Au Soudan du Sud, les femmes se sont exprimées en faveur des efforts d'autonomisation, d'égalité des sexes et de la paix - à travers un match de amical de football féminin. C'était lors de la journée internationale des casques bleus, célébrée la semaine dernière.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place de la Liberté à Yambio, dans l'État de l'Équatoria occidental. Certaines appartiennent à des groupes de femmes locaux, d'autres sont des activistes de la société civile, et la plupart sont des membres de la communauté qui soutiennent les efforts d'autonomisation des femmes et plaident en faveur de l'égalité des sexes et de la paix.

Sous le thème "La paix commence avec moi", l'événement a débuté par un match amical de football féminin entre des soldats de la paix des Nations unies et des femmes locales, y compris celles qui servent dans les forces de sécurité. La foule a également assisté à des danses traditionnelles, des comédies et d'autres spectacles musicaux qui ont encouragé les participants à célébrer leur diversité tout en embrassant l'unité. L'importance des partenariats entre la mission des Nations unies au Sud-Soudan, les autorités locales et les autres parties prenantes a également été soulignée.

Les participants ont insisté sur l'importance de la désescalade des tensions et de la promotion de la paix dans cette région sujette aux conflits, qui a été fortement touchée par les affrontements militaires entre les forces alignées sur les principales parties à l'accord de paix, ainsi que par les conflits intercommunautaires.

L'UNMISS poursuit tous ses efforts pour empêcher le pays de retomber dans la guerre civile, pour préserver et faire progresser l'accord de paix, et pour construire une paix durable afin que des élections libres, justes et crédibles puissent avoir lieu.

Les partenaires locaux ont également rendu hommage aux soldats de la paix de l'UNMISS qui ont perdu la vie en servant la cause de la paix au Sud-Soudan au cours de l'année écoulée.

Alors que le Sud-Soudan continue de connaître l'instabilité politique et la détérioration de la situation sécuritaire, les communautés de l'Equatoria occidental gardent l'espoir qu'ensemble, elles peuvent jeter les bases d'un avenir pacifique et prospère.