Le président chinois Xi Jinping a salué la Biélorussie comme une véritable amie de la Chine lors de sa rencontre avec son homologue Alexandre Loukachenko.

Alors que la Biélorussie est frappée par les sanctions, le président Xi Jinping a exhorté l'allié russe à se joindre à Pékin pour s'opposer à "l'hégémonie et à l'intimidation".

La visite de M. Lukashenko à Pékin était la première depuis qu'il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de janvier. Ce scrutin a prolongé son règne de 31 ans sur l'ancienne république soviétique. Les gouvernements occidentaux avaient rejeté sa victoire en la qualifiant d'imposture.

« Vous avez très bien noté la principale caractéristique de la période actuelle : une pression sans précédent de l'Occident sur nous, et en premier lieu sur la République populaire de Chine. Aujourd'hui, les yeux de nombreux États, ainsi que ceux de la Biélorussie, sont tournés vers vous, vers Pékin. Monsieur le Président, il y a cinq ans, on disait : "Si la Chine résiste, cela signifie que la planète sera équilibrée et existera. Aujourd'hui, ils disent : "La Chine a résisté, elle résistera et elle ne permettra pas que l'ordre mondial soit rompu. », a déclaré le président de la Biélorussie.

L'économie biélorusse a été mise à mal par les sanctions occidentales et les tarifs douaniers en raison de son soutien à la guerre de la Russie en Ukraine. Coupée des marchés occidentaux, Minsk, qui a permis aux forces russes d'utiliser son territoire pour organiser l'invasion de l'Ukraine, s'est de plus en plus tournée vers l'Est.