Le Cameroun, la crise de déplacement la plus négligée au monde (NRC)

Le Cameroun se retrouve sous les projecteurs d’un triste classement. Ce mardi 3 juin 2025, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) a publié son rapport annuel sur les crises de déplacement les plus négligées de la planète. Le pays d’Afrique centrale arrive en tête de cette liste, mettant en lumière une situation humanitaire alarmante et largement ignorée.

Le rapport annuel du Conseil norvégien s’appuie sur trois critères principaux pour établir ce classement : le manque de financements humanitaires, l’absence d’attention médiatique, et le déficit d’engagement politique efficace visant à mettre fin aux conflits et améliorer la situation des déplacés. Le Cameroun occupe désormais la première place, devant l’Éthiopie et le Mozambique.

Les crises qui touchent le Cameroun sont multiples et durables, résultant de conflits qui ont déplacé des centaines de milliers de personnes. Pourtant, le pays est un exemple flagrant de négligence internationale, avec peu d’efforts diplomatiques et un soutien financier largement insuffisant. Cette situation laisse les populations déplacées dans une précarité extrême, souvent invisibles aux yeux du monde.

Djeinabou, une réfugiée centrafricaine installée au Cameroun, témoigne de ses difficultés au quotidien : "La vie est très difficile parfois, on survit avec un peu d’agriculture et quelques petits commerces. On s’inquiète pour l’avenir des enfants qui doivent aller à l’école. Nous sommes oubliés ici et il est très dur de penser à l’avenir."

Selon Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, l’indifférence des donateurs et l’essor des politiques nationalistes dans plusieurs pays aggravent la situation. Il appelle à un sursaut de solidarité internationale et au rétablissement des financements pour sauver des vies. Le rapport souligne un déficit global de 25 milliards de dollars pour répondre aux besoins humanitaires en 2024, alors que les dépenses militaires mondiales dépassent largement ce montant.

Ce rapport annuel du Conseil norvégien pour les réfugiés a pour but d’attirer l’attention sur les crises humanitaires oubliées, en soulignant la nécessité d’une mobilisation internationale accrue pour améliorer la vie des populations déplacées.