Guerre à Gaza : au moins 27 morts près d'un centre d'aide

Une quête de nourriture qui vire à la tragédie. Au moins 27 personnes ont été tuées mardi par des tirs israéliens près d'un centre d'aide, selon les autorités de Gaza. L’armée israélienne dit avoir visé quelques individus suspects.

Les points de distribution d’aide alimentaire se trouvent dans des zones militaires israéliennes.

"Des coups de feu ont été tirés sur nous et des gens sont tombés morts sur le sol. S'ils veulent nous nourrir, pourquoi placent-ils des couteaux sur nos cous, pourquoi nous massacrent-ils ? Si quelqu'un veut distribuer de l'aide, il ne devrait pas tuer les gens. C'est comme s'ils nous avaient mis dans un endroit et qu'ils nous tiraient dessus. On tire sur les femmes et on emmène les enfants à l'hôpital. Ce qui nous arrive est injuste. Ils ne devraient pas nous donner de nourriture si c'est le cas. Nous ne voulons pas de nourriture s'ils ont l'intention de nous tuer.’’ , raconte Mohamed Hassanein, déplacé palestinien.

C’est la fondation Humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et les États-Unis afin de contourner le Hamas qui gère l’aide. Mais le système est critiqué.

"Nous ne recevons rien. Nous voyons des gens se faire tuer devant nous et nous finissons par repartir les mains vides. Nous en avons assez. Peut-être que les gens pourraient recevoir de l'aide, si leurs papiers d'identité étaient vérifiés, mais nous allons trouver des gens qui ont pu recevoir de l'aide et d'autres qui n'en ont pas. Nous sommes fatigués et nous n'en pouvons plus. Nous préférons mourir plutôt que de nous occuper de cela. La mort est plus digne pour nous que ce qui nous arrive", Rasha al-Nahal, déplacée de Rafah.

Dimanche et lundi, au moins 34 personnes ont été tuées par des tirs israéliens près d’un centre de distribution d’aide selon les responsables de santé palestiniens.