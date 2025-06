Les corps de 19 "cobayes humains" afro-américains rapatriés à la Nouvelle-Orléans

Après avoir été démembrés il y a plus d'un siècle et envoyés en Allemagne pour des recherches phrénologiques à caractère raciste, les corps de 19 Afro-Américains ont été ramenés à la Nouvelle-Orléans pour y être enterrés comme il se doit.

Dans les années 1880, le docteur Henry D. Schmidt, médecin à la Nouvelle-Orléans, a envoyé 19 crânes à Leipzig, en Allemagne, pour des recherches phrénologiques - la croyance discréditée selon laquelle le crâne d'une personne peut déterminer ses caractéristiques raciales innées.

En 2023, des chercheurs de l'université de Leipzig ont commencé à organiser le retour des 19 crânes.

Les chercheurs pensaient que la forme du crâne pouvait déterminer les traits de personnalité.

L’historienne Eva Baham, qui a dirigé une équipe de chercheurs, pense que ces 19 personnes sont mortes de causes naturelles.

Des funérailles jazz ont été organisées après le rapatriement de leurs corps à la Nouvelle-Orléans. Les dépouilles ont été déposées dans 19 boîtes en bois dans la chapelle de l'université au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée samedi et qui comprenait également la musique du Kumbuka African Drum and Dance Collective (collectif de danse et de tambours africains).

*« C’est une démonstration de notre propre moralité ici à la Nouvelle-Orléans et à Leipzig avec les professeurs qui voulaient faire quelque chose pour restaurer la dignité de ces gens. »,* a expliqué l'historienne.

« On croyait à l'époque que la science, en étudiant le crâne d'une personne, pouvait déterminer sa personnalité, son caractère. Cela me semble être de la pseudo-science. Et aussi leur infériorité par rapport à d'autres, et je suis sûr que c'est le cas pour des personnes non marginalisées dans différents endroits. Et il n'est pas inhabituel de penser que cela puisse arriver à des personnes d'origine africaine, car nous disposons de suffisamment d'études qui montrent que toutes sortes d'expériences ont été réalisées sur des corps noirs, vivants ou morts », a déclaré Eva Baham.

Les chercheurs de l'université Dillard affirment qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment pour tenter de retrouver d'éventuels descendants. Ils estiment qu'il est probable que certaines de ces personnes aient été récemment libérées de l'esclavage.