La nouvelle saison des ouragans sera chargée dans l'Atlantique

Avec des eaux océaniques plus chaudes que la normale, les prévisionnistes s'attendent à une nouvelle saison des ouragans exceptionnellement chargée dans l'Atlantique.

Les prévisions de l’Administration nationale des océans et de l'atmosphère prévoient 60 % de chances pour une saison supérieure à la normale, 30 % de chances pour une saison proche de la normale et seulement 10 % de chances pour une saison plus calme que la moyenne.

« Nous nous attendons donc à une nouvelle saison d'ouragans active, cette saison d'ouragans. Mais nous ne savons pas où ces tempêtes vont se former, où elles vont aller, qui elles vont frapper. Le message clé est donc de se préparer. Commencez à réfléchir à votre préparation et à celle de votre famille. Vérifiez si vous vivez dans une zone d'évacuation. Il est préférable de le faire avant qu'une tempête ne se forme. Si vous savez ce que vous allez faire et que vous avez un plan, vous ne serez plus stressé par la nécessité de vous préparer et de préparer votre famille. », a déclaré Daniel Brown, chef de service, unité spécialisée dans les ouragans, National Hurricane Center.

Une prochaine saison qui risque d’être active mais tout de même moins chaotique que celle de 2024, qui a été la troisième saison la plus coûteuse jamais enregistrée, avec les tempêtes meurtrières Beryl, Helene et Milton.

« Il n'est pas nécessaire d'avoir une forte tempête pour produire beaucoup d'impacts. Nous avons vu des tempêtes tropicales produire de fortes précipitations, beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Nous devons donc prendre chaque tempête au sérieux. Chaque tempête est différente. Certaines tempêtes apportent plus de pluie, d'autres plus de vent, d'autres encore plus d'ondes de tempête. Chaque tempête est donc différente. Nous devons être à l'écoute des autorités locales et comprendre les risques que la tempête peut entraîner. », a expliqué Daniel Brown.

Les prévisions font état de 13 à 19 tempêtes nommées, dont six à dix deviendront des ouragans. Trois à cinq d'entre eux devraient atteindre le stade d'ouragans majeurs de catégorie 3, c'est-à-dire des vents de plus de 178- 209 km/h.