Gaza : le Hamas cherche à amander la proposition US de cessez-le-feu

Le Hamas cherche à amender la proposition américaine de cessez-le-feu à Gaza.

Le responsable du Hamas a déclaré que les amendements portaient sur "les garanties américaines, le calendrier de libération des otages, l'acheminement de l'aide humanitaire et le retrait des forces israéliennes".

Les Palestiniens de la bande de Gaza ont exprimé l'espoir que la guerre s'arrête bientôt.

« Nous avons souffert, nous sommes morts de faim, personne ne s'est soucié de nous, aucun Arabe ne s'est soucié de nous. Grâce à Dieu, nous espérons que nous serons débarrassés de cette guerre. Nous voulons arrêter l'effusion de sang. Nous ne voulons d'aide de personne. Nous planterons et nous nous nourrirons nous-mêmes. Nous espérons que l'effusion de sang à Gaza s'arrêtera, les massacres qui ont lieu tous les jours. Nous sommes épuisés. Je le jure devant Dieu, nous sommes épuisés », a déploré Motasim (nom de famille non disponible), résident du camp d'Al-Bureij.

« La demande fondamentale de chaque Palestinien, jeune et vieux, est d'arrêter la guerre et de rétablir le calme afin que l'aide puisse parvenir à la population de manière adéquate. », s'est insurgé Abu Tamer Haniyeh, résident.

Le blocus de Gaza, qui dure depuis près de trois mois, a poussé la population de plus de deux millions d'habitants au bord de la famine. La pression s'est légèrement relâchée ces derniers jours, lorsqu’Israël a autorisé l'entrée d'une partie de l'aide, toutefois les organisations humanitaires affirment que la quantité de nourriture acheminée est loin d'être suffisante. « Nous espérons seulement que Dieu, et aucun musulman sur terre, nous soulagera de cette affliction. Il n'y a ni nourriture ni boisson, et à la fin, c'est assez. Nous, en tant que peuple, sommes finis. », a déclaré Muhammad Abu Khattab, habitant de Deir al-Balah.

Le Hamas a déclaré que 10 otages vivants et les corps de 18 autres seraient libérés "en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens".

Les responsables israéliens ont approuvé la proposition américaine de cessez-le-feu temporaire dans cette guerre qui dure depuis près de 20 mois, et le président américain Donald Trump a déclaré que les négociateurs se rapprochaient d'un accord.