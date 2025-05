USA : Elon Musk quitte officiellement ses fonctions au sein du gouvernement

Le président Donald Trump a fait ses adieux à Elon Musk dans le bureau ovale vendredi, concluant de manière cordiale un mandat tumultueux pour l'entrepreneur milliardaire.

M. Musk quitte son poste de chef de file du département de l'efficacité gouvernementale et se consacrera à nouveau à la gestion de ses entreprises, notamment le constructeur de voitures électriques Tesla, la société de fusées SpaceX et la plateforme de médias sociaux X.

« ….. Le temps que j'ai passé en tant qu'employé spécial du gouvernement devait nécessairement prendre fin. Il s'agissait d'un contrat à durée limitée, de 134 jours, je crois, qui se termine dans quelques jours. Donc, vous savez, il y a une limite de temps. Mais l'équipe du Doge ne fera que se renforcer avec le temps. L'influence du Doge ne fera que se renforcer. On la compare à une sorte de bouddhisme. C'est comme un mode de vie. Elle s'infiltre donc dans tout le gouvernement et je suis certain qu'avec le temps, nous verrons un trillion de dollars d'économies et une réduction, un trillion de dollars de gaspillage et une mauvaise réduction. .. », a déclaré Elon Musk.

M. Trump a reconnu que M. Musk était à l'origine d'un "changement colossal dans les anciennes façons de faire des affaires à Washington" et a déclaré que certains de ses collaborateurs resteraient dans l'administration.

M. Musk, qui était vêtu de noir et portait un tee-shirt portant l'inscription « The Dogefather », a hoché la tête pendant que le président énumérait les contrats qui avaient été supprimés sous son mandat.