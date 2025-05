Réchauffement climatique : préparer le monde à réagir aux vagues de chaleur

Selon les scientifiques, quatre milliards de personnes, soit environ la moitié de la population mondiale, ont connu au moins un mois supplémentaire de chaleur extrême en raison du changement climatique d'origine humaine entre mai 2024 et mai 2025.

Selon l'analyse de World Weather Attribution, Climate Central et la Croix-Rouge, ces chaleurs extrêmes ont provoqué des maladies, des décès, des pertes de récoltes et mis à rude épreuve les systèmes d'énergie et de santé.

« Partout où il y a des vagues de chaleur, les chiffres sont beaucoup plus élevés que ceux des inondations, des ouragans ou d'autres risques naturels. Mais comme les gens ne tombent pas morts dans la rue pendant une vague de chaleur, nous ne les voyons généralement pas. C'est pour cette raison que les vagues de chaleur sont également appelées le tueur silencieux, car les gens meurent soit à l'hôpital, soit dans des maisons mal isolées, et on ne les voit donc pas », a expliqué Friederike Otto, professeur associé en sciences du climat à l'Imperial College de Londres.

Le rapport indique que les stratégies de préparation aux vagues de chaleur comprennent des systèmes de surveillance et de signalement des températures extrêmes, la fourniture de services de santé d'urgence, le refroidissement des abris, la mise à jour des codes de construction, l'application de règles de sécurité en cas de chaleur sur le lieu de travail et la conception de villes plus résistantes à la chaleur.

« Il y a donc beaucoup de choses relativement simples et immédiates que les gens peuvent faire au niveau de la ville pour réduire le nombre de morts pendant les vagues de chaleur. La première chose à faire est de s*ensibiliser les gens au fait que les vagues de chaleur sont dangereuses. Il faut donc associer aux prévisions météorologiques un avertissement indiquant que ce niveau de chaleur est dangereux. Et puis aussi des conseils sur la façon de se protéger. Par exemple... une chose que les villes ont commencé à faire pendant les vagues de chaleur est d'ouvrir les bâtiments publics refroidis pour que les gens puissent s'y rendre et se rafraîchir. Dans certaines villes, de l'eau potable est également distribuée gratuitement. »,* a indiqué Friederike Otto.

Si ces stratégies aident les populations à s'adapter à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et sévères, "seule une atténuation globale, par l'abandon progressif des combustibles fossiles, permettra de limiter la gravité des dommages liés à la chaleur à l'avenir", indique l'étude.

De nombreux décès liés à la chaleur ne sont pas signalés ou sont mal étiquetés en raison d'affections concomitantes telles que les maladies cardiaques ou l'insuffisance rénale.