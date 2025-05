La mère d'un militant emprisonné en Égypte reprend une grève de la faim

La mère d'un militant pro-démocratie emprisonné en Égypte est gravement malade dans un hôpital londonien après avoir repris une grève de la faim visant à faire pression pour la libération de son fils, a déclaré sa famille vendredi.

Laila Soueif a été admise à l'hôpital St Thomas dans la nuit de jeudi à vendredi en raison d'un taux de glycémie dangereusement bas. "Nous sommes en train de la perdre", a déclaré sa fille, Sanaa Souief, à l'extérieur de l'hôpital. Elle a ajouté : "(Le Premier ministre) Keir Starmer doit agir maintenant. Pas demain, pas lundi, maintenant, tout de suite".

Laila Soueif est en grève de la faim depuis le 29 septembre pour protester contre l'emprisonnement d'Alaa Abdel-Fattah, qui possède la double nationalité britannique et égyptienne et qui est incarcéré en Égypte depuis septembre 2019.

Il a été condamné en décembre 2021 à cinq ans de prison pour diffusion de fausses nouvelles et aurait dû être libéré l'année dernière, mais les autorités égyptiennes ont refusé de prendre en compte les plus de deux ans qu'il avait passés en détention provisoire et ont ordonné qu'il soit maintenu en détention jusqu'en janvier 2027.

Laila Souief a passé des semaines à camper devant le ministère britannique des affaires étrangères et le bureau du Premier ministre à Downing Street pour faire connaître le cas de son fils.

Début mars, elle a accepté d'entamer une grève de la faim partielle après que M. Starmer se soit engagé à faire pression sur l'Égypte pour qu'elle libère son fils. Elle a repris sa grève de la faim totale le 20 mai, déclarant : "Rien n'a changé, rien ne se passe : "Rien n'a changé, rien ne se passe."

Le gouvernement britannique a déclaré que M. Starmer avait évoqué le cas de M. Abdel-Fattah lors d'un entretien avec le président égyptien la semaine dernière, et que le ministre du Moyen-Orient, Hamish Falconer, en avait discuté avec le ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, dimanche.