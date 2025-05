Journée mondiale sans tabac : l’OMS tire la sonnette d’alarme 

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai 2025, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) lance une nouvelle campagne et appelle les gouvernements à interdire d'urgence tous les arômes dans les produits à base de tabac et de nicotine, y compris les cigarettes, les sachets, les chichas et les cigarettes électroniques, afin de protéger les jeunes de la dépendance et de la maladie.

Les arômes tels que le menthol, le chewing-gum et la barbe à papa masquent la dangerosité des produits à base de tabac et de nicotine et transforment des produits toxiques en appâts pour les jeunes.

"Les arômes alimentent une nouvelle vague de dépendance et devraient être interdits", a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. "Ils compromettent des décennies de progrès dans la lutte antitabac. Sans une action audacieuse, l'épidémie mondiale de tabagisme, qui tue déjà environ 8 millions de personnes chaque année, continuera d'être alimentée par l'arrivée d'arômes attrayants qui cachent le véritable danger."

L'OMS publie "Les accessoires aromatiques dans les produits du tabac renforcent l'attrait et la séduction" qui révèle comment les arômes et les accessoires tels que les filtres à capsules et les gouttes à cliquer sont commercialisés pour contourner les réglementations et attirer de nouveaux utilisateurs.

Interdiction du tabac dans le monde

Actuellement :

Plus de 50 pays interdisent le tabac aromatisé.

Plus de 40 pays interdisent la vente d'e-cigarettes ;

5 interdisent spécifiquement les produits jetables ;

7 interdisent les arômes d'e-cigarettes.

Les accessoires aromatiques restent largement non réglementés. Des pays comme la Belgique, le Danemark et la Lituanie prennent des mesures, et l'OMS exhorte les autres à les suivre.

« Nous voyons une génération devenir accro à la nicotine grâce à des sachets aromatisés aux oursons et à des vapes aux couleurs de l'arc-en-ciel », a déclaré le Dr Rüdiger Krech, directeur de la promotion de la santé à l'OMS. "Il ne s'agit pas d'innovation, mais de manipulation", affirme-t-il.

La campagne de la Journée mondiale sans tabac 2025 rend hommage aux gouvernements, aux jeunes militants et aux leaders de la société civile qui s'opposent à l'ingérence de l'industrie. "Vos actions modifient les politiques et sauvent des vies", a déclaré le Dr Krech.

Chaque année, environ 8 millions de décès dans le monde, sont liés au tabac.