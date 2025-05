Conflit russo-ukrainien : la Turquie propose une rencontre tripartite

La Turquie a proposé vendredi d'accueillir une rencontre entre les présidents américain, russe et ukrainien dans le but de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Membre de l'OTAN, la Turquie a réussi à maintenir des relations avec Kiev et Moscou, se positionnant aujourd’hui comme un médiateur clé dans le cadre des efforts déployés pour mettre fin aux combats.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà proposé de rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine, début mai en Turquie, puis d'organiser un format tripartite incluant le président américain. Une offre que le Kremlin n’avait pas validée.

Moscou a en revanche proposé à Kiev de se retrouver pour de nouveaux pourparlers directs ce lundi à Istanbul, la capitale turque, et ce, après un premier rendez-vous le 16 mai dernier, dans la même ville, entre représentants des deux pays en conflit.

De son côté, le président américain Donald Trump maintient sa position : il exige une trêve inconditionnelle. Une demande que l'Ukraine et les Européens soutiennent.

La Russie restant plus réticente, affirmant qu'un cessez-le-feu ne serait possible qu’à l’issue de négociations se concentrant sur les causes profondes de la guerre.