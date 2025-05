Paris - France : des ONG disent "stop" à la guerre à Gaza

Avec du Colorant rouge versé dans le bassin de la Fontaine des Innocents de Paris, plusieurs ONG ont voulu « dénoncer la lenteur d’action de la France face à l’urgence humanitaire absolue » à Gaza.

Mercredi dans le 1er arrondissement de la capitale française, des manifestants de Greenpeace, Oxfam, Amnesty International, Médecins du monde et Ekō ont participé à la manifestation en contre la guerre dans l'enclave palestinienne.

Message transmis par pancartes et banderoles appelant le président français Emmanuel Macron à œuvrer pour mettre fin aux combats à Gaza et pour qu'Israël et le Hamas acceptent un cessez-le-feu.

Israël a repris son offensive en mars mettant fin à une trève humanitaire.

Il a promis de prendre le contrôle de Gaza et de continuer à se battre jusqu'à ce que le Hamas soit détruit ou désarmé, et jusqu'à ce qu'il rende les 58 otages restants, dont un tiers serait encore en vie, de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.

La guerre à Gaza a commencé lorsque des militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en enlevant 251.

La campagne de représailles d'Israël a tué plus de 54 000 Palestiniens, selon le ministère de la santé de Gaza.

Il précise que les femmes et les enfants constituent la majorité des morts, mais ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son décompte.