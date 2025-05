Naufrage mortel aux Canaries, sept femmes et filles périssent

Un nouveau drame migratoire s’est produit mercredi aux îles Canaries, archipel espagnol en première ligne des arrivées depuis la côte ouest de l’Afrique. Un bateau transportant plus d’une centaine de migrants a chaviré au moment de l’accostage au port d’El Hierro, entraînant la mort de sept personnes : quatre femmes et trois jeunes filles.

Selon les autorités espagnoles, le chavirement s’est produit alors que les secours commençaient à transférer des passagers, majoritairement des jeunes, vers une embarcation de sauvetage placée entre le navire principal et le quai. Le mouvement des personnes à bord a déséquilibré le fragile bateau, provoquant sa bascule.

Sur place, une scène chaotique s’est déroulée au port, avec des survivants agrippés aux cordes et aux bouées lancées par les équipes de secours. Deux autres enfants, une fille et un garçon, ont été évacués en urgence par hélicoptère vers un hôpital, dans un état grave suite à une quasi-noyade.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exprimé son émotion sur les réseaux sociaux, appelant à la solidarité face à ce « drame humain » et rappelant que ces vies ont été perdues dans la quête d’un avenir meilleur.

Les Canaries représentent depuis plusieurs années une des principales voies migratoires vers l’Europe, notamment pour des ressortissants de pays comme le Mali, le Sénégal ou la Mauritanie. En 2024, près de 47 000 migrants ont atteint l’archipel, un record doublant celui des années précédentes. Toutefois, les arrivées via l’Atlantique ont diminué de 34 % à la mi-mai par rapport à la même période en 2024.

Ce drame souligne une fois de plus les risques extrêmes que prennent ces personnes, souvent mineures et non accompagnées, pour fuir la pauvreté et l’instabilité.