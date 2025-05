Le Conseil de l'Europe alerte sur le profilage racial et la reconnaissance faciale

Malgré des lois contre les discriminations, le profilage racial reste une réalité préoccupante dans plusieurs pays européens. Le Conseil de l’Europe, via sa Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), tire la sonnette d’alarme sur ce phénomène qui touche en priorité les Noirs, les musulmans, les Roms et les migrants.

Le rapport annuel de l’ECRI souligne que ces groupes subissent des contrôles policiers discriminatoires, ce qui nourrit une méfiance envers les autorités. L’absence d’enquêtes dissuade par ailleurs les victimes de porter plainte, rendant le phénomène encore plus difficile à quantifier. Ces pratiques fragilisent la cohésion sociale et alimentent un sentiment d’injustice profond.

Le Conseil de l’Europe appelle ainsi les États membres à interdire explicitement le profilage racial par la loi, à mieux former les forces de l’ordre et à instaurer des mécanismes de contrôle indépendants. Certains pays, comme l’Italie, n’ont pas encore donné suite aux recommandations pour évaluer ce problème au sein de leurs forces policières.

Par ailleurs, l’ECRI exprime de vives inquiétudes face à l’expansion des technologies de reconnaissance faciale, qui risquent d’aggraver les discriminations. Le Conseil préconise une réglementation stricte afin d’éviter que ces outils ne soient utilisés pour profiler illégalement des individus selon leur origine ou leur couleur de peau. Une réponse coordonnée au niveau européen est essentielle pour garantir le respect des droits fondamentaux face aux défis technologiques.

Le Conseil de l’Europe exhorte ainsi tous les États membres à agir rapidement pour éliminer le profilage racial et protéger les droits fondamentaux de chaque citoyen.