Tourisme en Tunisie : licenciements massifs avant la réforme

Le secteur tunisien du tourisme connaît une vague de licenciements, alors que des modifications du Code du travail s'apprêtent à être adoptées.

Mohamed Baraketi, secrétaire général adjoint de la Fédération du tourisme, a indiqué mardi 27 mai 2025 que de nombreux établissements hôteliers ont commencé à se séparer de plusieurs employés.

Selon ses déclarations à Echaab News, plusieurs régions, notamment Sousse, Médenine, Djerba et Nabeul, sont touchées par ces licenciements. À Sousse, entre 400 et 500 employés ont été congédiés dès le début des discussions sur la réforme, avant même que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ne valide le projet. Les employeurs, craignant d’éventuelles restrictions, préfèrent ainsi se séparer de leurs employés non titulaires.

De même, dans d’autres zones touristiques comme Médenine, Djerba ou Nabeul, environ 250 à 500 employés sont concernés, renforçant un malaise dans le secteur. Face à cette situation, Mohamed Baraketi demande à la ministre des Affaires sociales et aux services d’inspection du travail d’intervenir rapidement.

Il insiste sur le fait que plusieurs établissements cherchent à éviter la régularisation de leurs contractuels en vue de la mise en application des nouvelles règles du Code. La situation soulève des préoccupations quant à la protection des droits des travailleurs dans un secteur clé pour l’économie tunisienne.