Ghana : l'infirmière Naomi Ohene Oti remporte le prix Aster Guardians

Le 26 mai dernier à Dubaï, Naomi Ohene Oti a été désignée lauréate du prix Aster Guardians Global Nursing Award 2025. Face à plus de 100 000 candidatures venues du monde entier, cette infirmière ghanéenne spécialisée en oncologie a su convaincre par son engagement de terrain, sa vision de la profession et son action déterminante dans le développement de soins spécialisés au Ghana.

Mme Ohene Oti entend consacrer sa dotation de 250 000 dollars, au développement des capacités des infirmières ghanéennes, un enjeu crucial dans un pays où les ressources restent limitées.

« Ce n'est pas seulement un prix, c'est une reconnaissance de la résilience, du dévouement et du potentiel des infirmières à travers l'Afrique et le monde. Nous sommes là pour porter leurs histoires, leurs défis et leurs triomphes au fil des ans, pour montrer que les infirmières spécialisées dans le cancer en Afrique donnent le meilleur d'elles-mêmes avec les ressources limitées dont elles disposent pour être en mesure de changer des vies », a-t-elle déclaré.

Depuis plus d’une décennie, Naomi Ohene Oti œuvre sans relâche pour structurer la formation des infirmières en oncologie au Ghana. En 2015, elle a contribué à l’élaboration du premier programme de master en soins infirmiers en oncologie du pays. Grâce à cette initiative, plus de soixante infirmières spécialisées et dix infirmières en soins du sein ont été formées, avec le soutien de partenaires internationaux comme le Cross Cancer Institute (Canada).

Parmi ses nombreuses réalisations, Mme Ohene Oti a impulsé une véritable transformation des soins oncologiques au Ghana, développé des formations de pointe et œuvré pour une meilleure équité dans les résultats thérapeutiques.

Mais au-delà de ces avancées concrètes, cette récompense mondiale souligne une revendication plus large : celle de reconnaître les infirmières comme des actrices à part entière de la gouvernance en santé.

« Nous devons donner aux infirmières les moyens d’agir, depuis le chevet du malade jusqu’à la salle de conférence. Elles pourraient s'asseoir à la table et apporter leur contribution aux différentes politiques qui se dessinent », insiste-t-elle.