Décès de Presley Chweneyagae, acteur de Totsi, à l'âge de 40 ans

Presley Chweneyagae, l'acteur sud-africain reconnu internationalement pour son rôle principal dans le film « Tsotsi » de 2005, qui a remporté le tout premier Oscar du meilleur film étranger en Afrique du Sud, est décédé. Il était âgé de 40 ans.

Son agence artistique, MLA, a confirmé mardi le décès de Chweneyagae et a déclaré que l'Afrique du Sud avait perdu l'un de ses « acteurs les plus talentueux et les plus appréciés ».

« Sa passion pour l'épanouissement de la prochaine génération d'artistes restera un élément essentiel de son héritage », a déclaré Nina Morris Lee, PDG de MLA, dans un communiqué. Elle n'a fourni aucune précision sur la cause du décès.

Chweneyagae a mené une carrière de trois décennies au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Son interprétation primée dans « Tsotsi », adapté du roman de 1961 du dramaturge sud-africain Athol Fugard et mis en scène par Gavin Hood, l'a propulsé au rang de star internationale.

Chweneyagae était également un scénariste et réalisateur talentueux, co-auteur avec Paul Grootboom de la pièce de théâtre « Relativity », saluée internationalement.

Le gouvernement sud-africain a rendu hommage à Chweneyagae, saluant sa contribution exceptionnelle au cinéma, à la télévision et au théâtre.

« La nation pleure la perte d'un conteur talentueux dont le talent a illuminé nos écrans et nos cœurs », a déclaré le gouvernement dans un message sur X. « Votre héritage perdurera à travers les histoires puissantes que vous avez racontées.»

L'organisation des South Africa Film and Television Awards, connue sous le nom de SAFTA, a rendu hommage à Chweneyagae, le qualifiant de « véritable légende du cinéma sud-africain » sur X.

« Repose en paix… un artiste exceptionnel dont le talent a laissé une marque indélébile sur nos écrans et dans nos cœurs », a publié SAFTA.

Le secrétaire général de l'ANC, parti qui a dominé la politique sud-africaine pendant 30 ans, a présenté ses condoléances.

Fikile Mbalula a décrit Chweneyagae comme un « géant du cinéma et du théâtre sud-africains ».

« Son héritage, avec "Tsotsi", "The River" et au-delà, perdurera. Nous adressons nos condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui ont été touchés par son talent », a déclaré Mbalula.