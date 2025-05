Afrique du Sud : un éléphant de mer retrouvé errant dans une rue

Un grand éléphant de mer a pris un mauvais virage et a été aperçu errant dans une rue d'une ville côtière d'Afrique du Sud tôt mardi, surprenant les habitants et incitant les secours à le ramener en mer.

Le phoque de deux tonnes, que l'association de protection des animaux a identifié comme un jeune mâle, traversait une banlieue de Gordon's Bay, près du Cap.

« Comment es-tu arrivé ici ? »

Des habitants sont sortis de leurs maisons et ont filmé. « C'est incroyable. Salut mon pote, comment es-tu arrivé ici ? » a demandé une femme.

La police et une société de sécurité locale ont tenté de contenir le phoque en garant des voitures de patrouille autour de lui. Il a posé son énorme tête sur le capot d'une voiture et a grimpé à moitié sur une autre avant de se libérer, de traverser une route et de continuer sa route sur un trottoir.

Le phoque s'est finalement arrêté près d'un centre commercial. Les responsables de la protection des animaux craignaient qu'il soit trop loin de l'océan pour retrouver son chemin et qu'il ne s'épuise et ne se déshydrate. On a estimé son poids à environ deux tonnes (4 400 livres). Les éléphants de mer peuvent atteindre deux fois cette taille.

Une équipe de spécialistes de la faune marine et un vétérinaire de la ville ont anesthésié le phoque et l'ont guidé dans une remorque de transport pour le ramener dans son habitat naturel, dans une baie voisine.

La SPCA locale du Cap de Bonne-Espérance a ensuite publié sur les réseaux sociaux une vidéo du phoque descendant une plage vers l'océan.