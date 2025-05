Soudan : une nouvelle épidémie de choléra a fait plus de 170 morts

Une nouvelle épidémie de choléra au Soudan a fait 172 morts et plus de 2 500 malades la semaine dernière, ont annoncé mardi les autorités.

Un groupe médical de premier plan a averti que les structures de santé existantes du pays étaient incapables de faire face à l'afflux de patients.

La plupart des cas ont été signalés dans la capitale, Khartoum, et sa ville jumelle, Omdurman. Cependant, des cas de choléra ont également été détectés dans les provinces du Kordofan-Nord, de Sennar, de Gazira, du Nil Blanc et du Nil, ont indiqué des responsables de la santé.

Selon Joyce Bakker, coordinatrice de Médecins Sans Frontières (MSF) au Soudan, cette flambée alarmante a débuté mi-mai. Les équipes MSF ont traité près de 2 000 cas suspects de choléra au cours de la seule semaine écoulée.

Samedi, le ministre soudanais de la Santé, Haitham Ibrahim, a déclaré que l'augmentation des cas de choléra, rien que dans la région de Khartoum, était estimée à 600 à 700 par semaine en moyenne au cours des quatre dernières semaines.

Bekker a déclaré que les centres de traitement de MSF à Omdurman étaient débordés et que les « scènes étaient inquiétantes ».

« De nombreux patients arrivent trop tard pour être sauvés », a-t-elle déclaré. « Nous ignorons l'ampleur réelle de l'épidémie, et nos équipes n'ont qu'une vision partielle de la situation. »

Elle a appelé à une réponse unie, incluant des programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que davantage de structures de traitement.

En mars, MSF a annoncé que 92 personnes étaient mortes du choléra dans l'État soudanais du Nil Blanc, où 2 700 personnes avaient contracté la maladie depuis fin février.

L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que cette maladie d'origine hydrique est une infection à évolution rapide et très contagieuse qui provoque des diarrhées et entraîne une déshydratation sévère, voire la mort en quelques heures en l'absence de traitement. La maladie se transmet par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés.

Cette épidémie constitue la dernière crise en date pour le Soudan, plongé dans la guerre il y a plus de deux ans, lorsque les tensions entre l'armée soudanaise et son groupe paramilitaire rival, les Forces de soutien rapide (RSF), ont éclaté avec des combats de rue à Khartoum qui se sont rapidement propagés à tout le pays.

Depuis lors, au moins 20 000 personnes ont été tuées, mais ce chiffre est probablement bien plus élevé, et plus de 14 millions ont été déplacées et contraintes de quitter leur foyer.

Le Soudan est également en proie à ce que les Nations Unies qualifient de plus grande crise humanitaire au monde. Les épidémies, la famine et les atrocités se sont multipliées alors que ce pays africain entrait dans sa troisième année de guerre.

La semaine dernière, l'armée soudanaise a annoncé avoir repris le contrôle de la région du Grand Khartoum aux forces paramilitaires.

Ibrahim, le ministre de la Santé, a attribué la flambée de choléra au retour de nombreux Soudanais dans la région de Khartoum – des personnes qui avaient fui leurs foyers pour échapper aux combats et qui reviennent maintenant. Leur retour a mis à rude épreuve les ressources en eau de la ville, qui s'amenuisent, a-t-il déclaré.