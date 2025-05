Sénégal : un cinquième ex-ministre écroué, la lutte anticorruption s’accélère

Au Sénégal, un cinquième ancien ministre du gouvernement de Macky Sall a été inculpé pour corruption, alors que le président Bassirou Diomaye Faye intensifie sa campagne contre la mauvaise gestion des deniers publics.

Amadou Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et beau-frère de l’ex-président, est accusé d’avoir détourné plus de 4,6 millions de dollars de fonds publics, selon un rapport parlementaire. La Haute Cour de justice, chargée de juger les ex-membres du gouvernement, a ordonné sa détention provisoire et refusé sa libération sous caution.

Il s’agit du troisième ancien ministre à être incarcéré, après Moustapha Diop, ex-ministre du Développement industriel, soupçonné d’avoir détourné environ 4 millions de dollars du fonds de lutte contre la pandémie de Covid-19, et Aissatou Sophie Gladima, ex-ministre des Mines, accusée d’avoir détourné 330 000 dollars destinés aux mineurs affectés par la crise sanitaire.

Ces poursuites s’inscrivent dans un contexte de lutte accrue contre la corruption au sommet de l’État.