Record d'endurance pour le nageur britannico-sud-africain Lewis Pugh

Le nageur sud-africain Lewis Pugh a établi lundi un nouveau record en faisant le tour de l'île de Martha's Vineyard au sud de Cape Cod, dans le Massachusetts, aux USA, en 12 jours à la nage, dans une eau à 8 degrés.

Un périple de 100 kilomètres qui a été tout sauf un fleuve tranquille.

"Cela a été un long voyage, vraiment, 12 jours, de l'eau froide, des vents constants, des vagues et puis le fait de toujours penser à ce qu'il peut y avoir en dessous de moi, cela a été, cela a été une grande nage, une très grande nage", a déclaré le nageur.

Un défi à la faveur du 50 e anniversaire du film "Les Dents de la mer". Le nageur a déclaré qu'en 40 ans de carrière, cette nage a été l'une des plus difficiles.

"Le plus grand défi de cette nage a été le vent. Je veux dire que nous avons eu un vent implacable jour après jour après jour, et après jour, vous avez des vagues. J'ai toujours su que cette nage serait difficile, mais lorsque vous ajoutez le vent, puis les vagues, puis la distance, et que vous pensez à ce qu'il y a en dessous de vous tout le temps, cela s'additionne, et devient antirationnel au bout d'un moment." , raconte Lewis Pugh.

Mais il fallait serrer les dents, tant l’objectif était de taille : sensibiliser le public à la protection des requins.