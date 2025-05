RDC : Amnesty International accuse le M23 de “tortures et de meurtres” dans l'est

L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, accuse les rebelles du M23 d'avoir "tué, torturé et fait disparaître de force" des détenus civils, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est du Congo s'est intensifié en janvier dernier, lorsque le M23 s'est emparé de la ville stratégique de Goma, dans la province du Nord-Kivu, puis de Bukavu en février.

"Ces actes violent le droit international humanitaire et peuvent constituer des crimes de guerre", a déclaré Amnesty International dans un communiqué.

Amnesty International a déclaré avoir interrogé, entre février et avril, 18 civils qui avaient été détenus par le M23 à Goma et à Bukavu, après avoir été accusés de soutenir l'armée ou le gouvernement congolais. Les anciens détenus ont déclaré que les rebelles n'avaient produit aucune preuve de ces accusations et que plusieurs d'entre eux n'avaient pas été informés des raisons de leur détention.

Des conditions de détentions difficiles

Ces prisonniers ont été détenus dans des cellules surpeuplées et insalubres, sans nourriture, eau, installations sanitaires ou soins de santé suffisants, selon l'organisation de défense des droits de l'homme. Plusieurs d'entre eux ont déclaré avoir vu des codétenus mourir à cause des conditions difficiles et de la torture.

Certains ont décrit comment ils ont vu des combattants du M23 tuer deux détenus à coups de marteau et tirer sur un autre qui est mort sur le coup.

Tous les anciens détenus interrogés par Amnesty ont déclaré avoir été torturés ou avoir vu des combattants du M23 torturer d'autres personnes en détention, décrivant des passages à tabac sévères avec des tiges de bois, des câbles électriques ou des courroies de transmission.

Le groupe de défense des droits de l'homme a indiqué que des parents cherchaient leurs proches sur les sites de détention, mais que les combattants du M23 leur refusaient souvent l'accès ou niaient la présence de leurs proches, ce qui, selon Amnesty, équivaut à des disparitions forcées.

Le M23 est l'un des quelque 100 groupes armés qui s'affrontent pour prendre pied dans l'est du Congo, riche en minerais, près de la frontière avec le Rwanda, dans le cadre d'un conflit qui a engendré l'une des crises humanitaires les plus graves au monde. Plus de 7 millions de personnes ont été déplacées, dont 100 000 ont fui leur domicile cette année.

Les rebelles sont soutenus par environ 4 000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, et se disent prêts à marcher jusqu'à la capitale de la RDC, Kinshasa, à environ 1 600 kilomètres à l'est.

Bien que l'armée congolaise et le M23 aient accepté de travailler à une trêve le mois dernier, les combats entre les deux camps se poursuivent.