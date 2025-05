Qu'est-ce qui a changé depuis le meurtre de George Floyd il y a cinq ans ?

Certaines choses ont changé positivement à Minneapolis depuis le Memorial Day 2020, jour où un policier a assassiné George Floyd. D'autres non.

Dimanche, cela faisait cinq ans que l'agent blanc Derek Chauvin avait utilisé son genou pour plaquer le cou de l'homme noir au trottoir pendant neuf minutes et demie, entraînant sa mort.

Un raz-de-marée de manifestations pour la justice raciale a éclaté dans les villes américaines. Les manifestants ont scandé les derniers mots de Floyd : « Je ne peux pas respirer.» Les manifestations étaient initialement pacifiques, mais certaines ont dégénéré en violences, et certains quartiers de Minneapolis ne se sont pas encore remis des émeutes, des pillages et des incendies criminels. La ville peine encore à décider du sort du carrefour où Floyd a été tué.

Le service de police de Minneapolis a subi des changements sous supervision judiciaire visant à réduire les disparités raciales. Les crimes violents, qui ont connu une forte hausse pendant la pandémie de COVID-19 et après la mort de Floyd, sont pour la plupart revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie, bien que les homicides soient en légère hausse.

Un lieu de pèlerinage

Le carrefour où une foule de spectateurs inquiets exhortait Chauvin et d'autres policiers à écouter les cris de Floyd mourrant est rapidement devenu la place George Floyd.

Une grande sculpture représentant un poing fermé n'est qu'un des hommages rendus à Floyd. Il est décédé à quelques pas de l'épicerie Cup Foods, depuis rebaptisée Unity Foods. Le quartier attire des visiteurs du monde entier.

La semaine dernière, Alfred « A.J. » Flowers Jr., un militant local, était présent. Il a déclaré que les meurtres de jeunes hommes noirs par la police avant le meurtre de Floyd n'avaient fait qu'attiser la frustration et la rage qui avaient explosé dans les rues il y a cinq ans.

Il est significatif que la communauté noire ait tendance à se rassembler « là où nous mourons, que ce soit de nos propres mains ou sous la violence policière », a déclaré Flowers.

Le sort de la place George Floyd

Une majorité des membres du conseil municipal soutiennent la construction d'une rue piétonne où Floyd a rendu son dernier souffle, mais le maire Jacob Frey et de nombreux propriétaires et commerçants s'opposent à l'idée de fermer la zone à tous les véhicules. Toute décision définitive est encore loin d'être prise.

En attendant, les commerces du quartier sont en difficulté et la criminalité reste élevée.

Flowers a exhorté les autorités à soutenir davantage les entreprises appartenant à des Noirs, le logement, l'éducation et la prévention de la criminalité afin d'améliorer l'économie locale.

La carcasse du commissariat du 3e arrondissement, qui a brûlé pendant les troubles de 2020, a fait l'objet d'un débat intense. Le mois dernier, le conseil municipal a voté en faveur d'un projet de construction d'un « Centre de la démocratie » qui abriterait les services aux électeurs et un espace communautaire.

L'ancien chef de la police a déclaré ne pas regretter la décision d'abandonner la structure.

La fin du « Defund the Police »

Le slogan « Defund the Police » a pris de l'ampleur après la mort de Floyd, mais il n'a jamais été mis en œuvre. Si une majorité des membres du conseil municipal a initialement soutenu l'idée, le projet de loi proposé lors du vote municipal de 2021 était une tentative plus modeste de repenser le maintien de l'ordre. Les électeurs l'ont rejetée.

Les forces de police ont perdu des centaines d'agents suite aux troubles. De près de 900 début 2020, leurs effectifs sont tombés à moins de 600, suite aux départs à la retraite, aux mises en invalidité ou aux départs en mission. Les effectifs ont commencé à se redresser l'année dernière.

Les agents reprennent désormais contact avec la communauté sur la place George Floyd, devenue une « zone interdite » pour la police immédiatement après la mort de Floyd. Flowers a reconnu que des « progrès significatifs » ont été réalisés dans les relations entre la communauté et la police.

Le chef de la police, Brian O’Hara, a déclaré que ses « agents commencent à guérir ».

« Je pense qu'ils commencent à être fiers de ce qu'ils font, à retrouver les raisons qui les ont poussés à exercer cette profession », a-t-il déclaré aux journalistes la semaine dernière.

Refonte des services de police

L'administration du président Donald Trump a décidé mercredi d'annuler les accords de refonte des services de police de Minneapolis et de Louisville, dans le Kentucky, tous deux accusés d'abus généralisés.

M. Frey, le maire, a qualifié le timing de cette annonce de « théâtre politique », la semaine précédant l'anniversaire du meurtre de Floyd.

Les défenseurs de la réforme nationale ont également dénoncé la décision de l'administration. Mais MM. O'Hara et Frey ont promis que Minneapolis irait de l'avant, avec ou sans la Maison Blanche. Le service de police fonctionne également sous le régime d'un décret de consentement avec le ministère des Droits de l'Homme du Minnesota.

Le décret propose de s'attaquer aux pratiques policières fondées sur l'origine ethnique et de renforcer la sécurité publique en veillant à ce que les agents n'utilisent qu'une force raisonnable, ne punissent ni ne ripostent, et désamorcent les conflits lorsque cela est possible, entre autres objectifs.

Le maire et le chef de police ont souligné que Minneapolis avait obtenu d'excellentes notes dans un rapport publié mardi par une association à but non lucratif qui surveille le respect des décrets de consentement par différentes villes.

Les militants ont averti que Minnepolis n'avait pas de quoi se vanter.

« Nous comprenons, ce changement prend du temps », a déclaré Michelle Gross, présidente de Communities United Against Police Brutality, dans un communiqué la semaine dernière. « Cependant, les progrès revendiqués par la ville ne se font pas sentir dans les rues. »