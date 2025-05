Kenya : des usines textiles menacées par les nouveaux droits de douane US

À Nairobi, ces machines produisent chaque année 8 millions de jeans pour les géants américains Levi’s et Wrangler. Mais cette industrie, vitale pour 16 000 Kenyans, pourrait s’effondrer d’ici septembre.

En cause : la possible fin de l’accord AGOA, qui exempte ces produits des droits de douane aux États-Unis. Sans lui, l’industrie est menacée.

"Il n'y a aucune mesure que nous puissions prendre, parce que sans l'AGOA, au moins mon entreprise ne peut pas exister et de nombreuses entreprises EPZ que nous connaissons, je ne pense pas qu'elles puissent le faire. L'Éthiopie en est un bon exemple. L'Éthiopie était florissante, puis l'AGOA a disparu et tout s'est effondré.", a expliqué Pankaj Bedi, président de United Aryan EPZ et membre du conseil d'administration de la Kenya Association of Manufacturers.

Après la perte de l’AGOA en 2022, des milliers d’emplois ont disparu en Ethiopie. Pour éviter le même sort, les économistes estime que le Kenya doit anticiper une nouvelle donne et diversifier ses débouchés. Ici, le secteur emploie 66 000 personnes, dont 75 % de femmes.

"Ils devraient chercher des possibilités sur d'autres marchés, par exemple tirer parti de la zone de libre-échange continentale ou chercher des moyens de négocier directement avec les États-Unis d'Amérique, peut-être pour un accord de zone de libre-échange qui n'utilise pas nécessairement une sorte d'AGOA", a déclaré James Shikwati, économiste, fondateur et directeur de l'Inter Region Economic Network (IREN).

À quelques mois de l'échéance, l'industrie kényane du jean retient son souffle. Alors que Nairobi sort à peine d'un avertissement fiscal américain, le Kenya entre en négociations en position de faiblesse.