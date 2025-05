USA : l'administration Trump bloque l'admission d'étudiants étrangers à Harvard

Alors que la réputation de l’université américaine d’Harvard n’est plus à faire, l'annonce de l’administration Trump d’empêcher l’établissement de l’Ivy League d’accueillir des non-citoyens américains agitent les étudiants étrangers du campus.

« Que vais-je perdre ? Mes rêves, mes espoirs et 20 ans de ma vie en venant à Harvard, et je n'exagère pas. J'ai planifié cela pendant 15 ans. J'ai fait deux masters. Un master en Espagne, un autre en Angleterre, puis je suis arrivé à Harvard, donc je vais perdre des années de ma vie. Ensuite, bien sûr, je vais perdre mon diplôme. C'est ma sixième année. J'ai travaillé ici pendant six ans. Ce n'est donc pas rien. Et surtout, ma femme a un visa J2. Elle est venue ici avec moi. Et j'attends un enfant. Donc si cela arrive, et que ma femme, dans un mois, ne pourra pas voyager, c'est absolument désastreux. … », s’est insurgé Walid Akef, étudiant diplômé de Harvard originaire d'Égypte.

Cette décision menace de saper la stature de Harvard, ses revenus et son attrait auprès des meilleurs chercheurs du monde entier.

Pour les étudiants étrangers, une lettre d'admission à l'Université Harvard représente le summum de la réussite et la promesse de bénéficier de la même éducation que des prix Nobel, des chefs d'entreprise et des leaders mondiaux diplômés de cet établissement.

« Nous paniquons tous, nous sommes tous dépassés. Une période d'incertitude, littéralement, comme si je n'avais jamais vécu ça auparavant. », a déclaré Walid Akef.

Plus encore que les 2,6 milliards de dollars de coupes budgétaires dans la recherche décidées par le gouvernement, la décision de l'administration de bloquer les admissions d’étudiants étrangers représente une menace existentielle pour Harvard.

Vendredi, un juge fédéral a bloqué la décision de l'administration pendant la durée du procès, mais cette ordonnance n'est que temporaire.