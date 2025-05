Joseph Kabila de retour en RDC : un retour en terre inconnue ?

L'ancien président congolais, Joseph Kabila, a choisi l'est du pays pour mettre fin à un exil politique entamé en décembre 2022.

Son arrivée à Goma, capitale du Nord-Kivu, une ville sous le contrôle du M23 depuis janvier dernier, a suscité des réactions contrastées parmi les habitants.

Le mouvement rebelle lui-même a officialisé la venue de Kabila ce lundi 26 mai, alimentant les spéculations sur ses intentions. Alors que certains habitants de Goma se montrent sceptiques quant à l'impact de son retour, d'autres y voient une opportunité de changement.

"On ne sait pas si l’arrivée de Kabila pourra changer quelque chose", confie Filicien Kasole, habitant de Goma, faisant référence au bilan mitigé de l'ancien président. "Il a été président pendant 18 ans, nous avons vu peu de résultats, certains positifs et d’autres négatifs", ajoute Ishara Ecclésiaste, également habitant de Goma.

Le retour de Kabila intervient dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires exacerbées. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a toujours accusé son prédécesseur d'être derrière la rébellion du M23/AFC.

Cette arrivée à Goma soulève de nombreuses questions sur les motivations de Kabila et son rôle potentiel dans la résolution de la crise. "S’il est arrivé à un endroit où il y a la guerre, peut-être qu’il est venu s’unir avec nous, les enfants de Goma, qui vivons dans la guerre",** espère Éric Pautian, conducteur de moto. **"Nous avons trop souffert à cause de la guerre, peut-être que sa venue pourra changer les choses et mettre fin à la guerre." Le retour de Kabila intervient trois jours après une rare prise de parole vidéo depuis l'étranger, alimentant les spéculations sur ses intentions politiques. Pour certains analystes, ce retour ouvre un nouveau chapitre dans la crise politique et sécuritaire que traverse la RDC.

“C’est absolument une contre-offensive politique qu’il vienne à Goma", analyse Hubert Masomeko, analyste indépendant. "Il est délicat de savoir la position qu’il va prendre, mais je pense que le temps va suffisamment nous renseigner sur ses prochaines prises de décisions."

Dans un contexte sécuritaire marqué par des conflits dans l'est du pays, Joseph Kabila Kabange a appelé la classe politique à se surpasser pour trouver des solutions congolaises aux problèmes congolais. Saluant les initiatives de paix en cours, il a également proposé son propre schéma pour sortir la République Démocratique du Congo du "gouffre".

Le retour de Kabila suscite de nombreuses interrogations. Son impact sur la situation politique et sécuritaire reste à déterminer. La suite des événements permettra de décrypter ses intentions et son rôle potentiel dans la résolution de la crise que traverse la RDC.

Un reportage de Malaika Élysée