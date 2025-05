Ghana : Naomi Oyoe Ohene Oti, élue meilleure infirmière au monde

Naomi Oyoe Ohene Oti, infirmière en oncologie du Ghana, a reçu le prix mondial des soins infirmiers Aster Guardians 2025 en reconnaissance de son travail pionnier dans la prise en charge du cancer et la formation des infirmières.

Ce prix, doté de 250 000 dollars, a été remis lors d'une cérémonie à Dubaï par le ministre émirati de la Tolérance et de la Coexistence, Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

Ohene Oti, responsable des soins infirmiers au Centre national de radiothérapie oncologique et de médecine nucléaire de l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra, a été sélectionnée parmi 100 000 candidats représentants 199 pays.

Ses travaux visent à réduire les inégalités en matière de prise en charge du cancer au Ghana et dans toute l'Afrique, notamment par le biais de l'éducation et de réformes des systèmes.

« Depuis plus de deux décennies, j'ai été le témoin direct des inégalités en matière de prise en charge du cancer et je me suis consacrée à combler ces lacunes par la formation, la sensibilisation et des changements systémiques », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. « Cette reconnaissance n'est pas seulement la mienne ; elle revient à toutes les infirmières du Ghana, d'Afrique et du monde qui font preuve de résilience, de compassion et de courage. »

Sous sa direction, le secteur des soins infirmiers en oncologie au Ghana a connu des développements majeurs. Elle a contribué au lancement de programmes de formation en collaboration avec des institutions internationales, dont le Cross Cancer Institute au Canada.

Elle a également fait partie de l'équipe qui a élaboré le programme d'études postdoctorales en soins infirmiers en oncologie au Ghana en 2015, qui a depuis formé plus de 60 infirmières spécialisées en oncologie et 10 infirmières en soins mammaires.

Au-delà du Ghana, Ohene Oti a influencé les politiques et la formation en soins infirmiers en oncologie en Afrique. Elle siège au comité de formation et d'éducation de l'Organisation africaine pour la recherche et la formation sur le cancer (OAREC), est co-chercheuse dans le cadre d'une bourse Global Bridges Oncology et collabore avec des organismes internationaux comme l'ASCO et l'ISNCC. Son plaidoyer porte sur des soins du cancer culturellement adaptés et équitables.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte de demandes croissantes pour l'amélioration de la profession infirmière à l'échelle mondiale. La cérémonie de remise des prix a été marquée par un message du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, qui a salué le rôle essentiel des infirmières dans les systèmes de santé du monde entier.

Le Prix mondial des infirmières Aster Guardians, lancé en 2021 par Aster DM Healthcare, vise à souligner les contributions des infirmières dans des domaines tels que le leadership, la recherche, l'innovation et le service communautaire. Cette année, le nombre de candidatures a augmenté de 28 % par rapport à 2024.

« L'infirmière Naomi Ohene Oti a redéfini le métier d'infirmière – non seulement en tant que soignante, mais aussi en tant qu'innovatrice, leader et actrice du changement », a déclaré le Dr Azad Moopen, fondateur d'Aster DM Healthcare.

Outre Ohene Oti, neuf autres finalistes ont été récompensés pour leurs contributions au secteur. Parmi eux, des infirmières de Suisse, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Émirats arabes unis, de Hong Kong, des États-Unis, du Kenya, de Malaisie et d'Inde. Les finalistes ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux mené par Ernst & Young LLP et deux jurys distincts.

Ce prix met non seulement en lumière les réalisations individuelles, mais attire également l’attention sur l’importance mondiale des soins infirmiers dans l’amélioration de la santé publique, en particulier dans les régions à faibles ressources.