Gaza : une frappe israélienne anéantit la famille d'un médecin

Une frappe aérienne israélienne survenue vendredi a rasé la maison du Dr Alaa al-Najjar, pédiatre, dans l’est de Khan Younis, près de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Le bombardement a tué ses sept enfants et plongé son mari et l’un de leurs enfants survivants dans un état critique. Le drame a provoqué une onde de choc dans la région et au-delà, alors que les bombardements sur Gaza se poursuivent dans un climat de détresse et d’indignation croissantes.

Selon l’armée israélienne, la frappe a visé une « zone rouge », définie comme zone active d'opérations militaires intensives dans l’est de Khan Younis et Rafah, théâtre de violents combats ces derniers jours. Alors que les bombardements sur Gaza se poursuivent dans un climat de détresse et d’indignation croissantes, la famille du docteur n'en revient toujours pas.

Nous avons fouillé les décombres, appelant les enfants, mais aucun ne répondait. Sur dix enfants, neuf ont disparu, seul Adam, le dixième, était avec moi. La maison ne s’était pas éparpillée comme c’est souvent le cas après une frappe. Elle était écrasée sur elle-même, en un seul tas. La scène était inimaginable souligne Ali al-Najjar, beau-frère d’Alaa al-Najjar.*

Le Dr Alaa et son mari, tous deux médecins elle, pédiatre, lui, chirurgien avaient consacré leur vie à sauver celle des autres. Aujourd’hui, ils sont eux-mêmes les victimes d’un conflit qui frappe indistinctement familles, civils et personnel soignant. Le mari d’Alaa est actuellement hospitalisé dans le même établissement où ils ont tous deux travaillé sans relâche pour soigner les enfants de Gaza.