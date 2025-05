AFRICAN LION 25 : les USA modifient leur coopération militaire en Afrique

L'armée américaine renonce à son discours habituel sur la bonne gouvernance et la lutte contre les causes sous-jacentes des insurrections, pour se concentrer sur un message selon lequel ses alliés fragiles en Afrique doivent être prêts à se débrouiller seuls.

Lors de l'African Lion, le plus grand exercice d'entraînement conjoint sur le continent, ce changement était clair : "Nous devons être en mesure d'amener nos partenaires au niveau des opérations indépendantes", a déclaré le général Michael Langley lors d'une interview accordée à l'Associated Press.

"Il faut partager le fardeau", a déclaré M. Langley, le plus haut responsable de l'armée américaine en Afrique, vendredi, dernier jour de l'exercice.

Pendant quatre semaines, des troupes de plus de 40 pays ont répété comment faire face aux menaces aériennes, terrestres et maritimes. Elles ont fait voler des drones, simulé des combats rapprochés et lancé des roquettes guidées par satellite dans le désert.

Les manœuvres étaient identiques à celles des éditions précédentes d'African Lion, qui en est à sa 25e année d'existence. Mais le langage qui mettait l'accent sur les idées qui, selon les États-Unis, les distinguaient de la Russie et de la Chine a pratiquement disparu.

Les messages relatifs à l'imbrication de la défense, de la diplomatie et du développement constituaient autrefois le cœur de l'argumentaire de Washington en matière de sécurité. Ils sont désormais remplacés par des appels à aider les alliés à renforcer leur capacité à gérer leur propre sécurité, ce qui, selon M. Langley, est une priorité pour le département de la défense du président Donald Trump.

"Nous avons maintenant nos priorités : protéger la patrie. Et nous cherchons également à ce que d'autres pays contribuent à certaines de ces zones d'instabilité mondiale", a-t-il déclaré, faisant référence au soutien des États-Unis au Soudan.

Ce changement intervient alors que l'armée américaine prend des mesures pour "construire une force plus légère et plus meurtrière", y compris en supprimant éventuellement des postes de direction militaire dans des régions comme l'Afrique, où les rivaux des États-Unis continuent d'accroître leur influence.

La Chine a lancé son propre programme de formation à grande échelle pour les armées africaines. Les mercenaires russes recalibrent et consolident leur rôle de partenaire de choix en matière de sécurité dans toute l'Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale.

Dans un entretien accordé il y a un an, M. Langley a mis l'accent sur ce que les responsables militaires américains appellent depuis longtemps une "approche gouvernementale globale" de la lutte contre l'insurrection. Même en cas de revers, il a défendu l'approche américaine et a déclaré que la force seule ne pouvait pas stabiliser les États faibles et protéger les intérêts américains contre le risque de débordement de la violence.

"J'ai toujours affirmé que l'AFRICOM n'était tout simplement pas une organisation militaire", a déclaré M. Langley l'année dernière. Il a qualifié la bonne gouvernance de "solution durable à un certain nombre de menaces superposées - qu'il s'agisse de la désertification, des mauvaises récoltes dues à l'évolution de l'environnement ou des organisations extrémistes violentes".

L'approche globale du gouvernement n'occupe plus la même place au centre de la messagerie américaine, bien que M. Langley ait déclaré que les efforts holistiques ont fonctionné dans des endroits comme la Côte d'Ivoire, où le développement et la défense ont réduit les attaques des groupes djihadistes près de sa frontière nord instable. Mais ces succès ne sont pas une constante.

"J'ai vu des progrès et des régressions", a déclaré M. Langley, qui devrait quitter son poste dans le courant de l'année.

Alors que les États-Unis se retirent, les insurgés gagnent du terrain

La nouvelle position de l'armée américaine intervient alors que de nombreuses armées africaines restent mal équipées et que les groupes d'insurgés se développent.

"Nous considérons l'Afrique comme l'épicentre d'Al-Qaïda et de l'État islamique", a déclaré un haut responsable de la défense américaine au début du mois, notant que les deux groupes avaient des filiales régionales de plus en plus nombreuses et que l'État islamique avait déplacé son commandement et son contrôle vers l'Afrique. Le responsable a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé à discuter de la question publiquement.

L'Afrique a rarement figuré en bonne place sur la liste des priorités du Pentagone, mais les États-Unis ont tout de même dépensé des centaines de millions de dollars pour l'assistance à la sécurité et disposent d'environ 6 500 membres du personnel du Commandement Afrique sur le continent. Dans certaines régions, les États-Unis sont confrontés à la concurrence directe de la Russie et de la Chine. Dans d'autres, les affiliés régionaux d'Al-Qaïda et de l'EI nécessitent toujours une action militaire directe, a indiqué M. Langley.

Le changement de message, qui consiste à passer d'une approche "pangouvernementale" à un plus grand partage des charges, intervient alors que l'on craint de plus en plus que la violence croissante ne s'étende au-delà des points chauds où les insurgés ont étendu leur influence et trouvé des vides dans lesquels ils peuvent consolider leur pouvoir.

Certaines parties de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest sont devenues des épicentres de la violence. En 2024, plus de la moitié des victimes du terrorisme dans le monde ont été tuées dans le Sahel, un vaste territoire désertique gouverné par des juntes militaires, selon l'Institute for Economics and Peace. Le groupe, qui compile des statistiques annuelles sur le terrorisme, a également constaté que la Somalie représentait 6 % de tous les décès liés au terrorisme, ce qui en fait le pays le plus meurtrier pour le terrorisme en Afrique en dehors du Sahel.

Depuis l'entrée en fonction de M. Trump, l'armée américaine a intensifié les frappes aériennes en Somalie, ciblant les agents d'IS et d'al-Shabab. Mais malgré le soutien aérien, l'armée somalienne est loin d'être en mesure de maintenir la sécurité sur le terrain, a reconnu M. Langley.

"L'armée nationale somalienne essaie de trouver sa voie", a déclaré M. Langley, ajoutant qu'elle avait repris pied après des années de revers. "Il y a encore des choses dont elle a besoin sur le champ de bataille pour être très efficace.

De même, en Afrique de l'Ouest, l'idée que les États puissent bientôt avoir la capacité de contrer de telles menaces est une perspective lointaine, a déclaré Beverly Ochieng, analyste chez Control Risks, une société de conseil en sécurité. Même avant que l'influence occidentale ne commence à s'affaiblir au Sahel, le soutien militaire nécessaire était limité, les menaces restaient actives et les armées locales ne disposaient pas des outils nécessaires pour y faire face.

Les puissances occidentales présentes au Sahel ont progressivement réduit leur engagement, soit par choix, soit après avoir été poussées vers la sortie par des gouvernements de plus en plus hostiles.

"Nombre d'entre elles ne disposent pas de forces aériennes très puissantes et ne sont pas en mesure de surveiller les mouvements des militants, en particulier dans les régions où les routes sont très difficiles à emprunter et où les infrastructures sont extrêmement médiocres", a déclaré M. Ochieng, spécialiste du Sahel et de la concurrence entre les grandes puissances en Afrique.