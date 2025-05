USA : cinq ans après la mort de George Floyd, étranglé par un policier blanc

Cette semaine marque le cinquième anniversaire de la mort de Geroge Floyd. Ce jeune afro-américain que l'officier de police Derek Chauvin a étrangé au sol pendant plus de 9 minutes avec son genou. C'était à Minneapolis, où une foule avait ensuite mis le feu au troisième commissariat de la ville. Un rassemblement dont se souvient Aflred Flowers Jr, coach sportif.

"J'ai vu la foule passer de 200 à 500 personnes, et quand nous sommes arrivés au troisième commissariat, il y avait plus de 1 000 personnes. Et à la fin de la nuit, il y avait plus de 5 à 10 000 personnes", a déclaré M. Flowers.

L'entraîneur sportif a grandi dans le quartier, où de nombreux habitants regardaient les officiers de police avec une profonde méfiance.

La colère suscitée par la mort d'hommes noirs en garde à vue dans le Minnesota et dans tout le pays couvait depuis longtemps, et les lockdowns pandémiques ont créé les conditions propices à un embrasement.

L'ancien chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a observé la scène depuis son 4x4 situé à proximité.

"Je peux sentir l'odeur du caoutchouc brûlé de la zone automobile qui s'enflamme. Je vois les gens juste devant moi, sur le toit du bâtiment de Minnehaha Liquors, en train de jeter des cocktails Molotov sur le hall d'entrée du commissariat. Et pendant ce temps, j'ai la police à l'intérieur du bâtiment qui transmet qu'ils sont en train d'ouvrir une brèche. Ils vont ouvrir une brèche. Ils entrent", se souvient M. Arradondo.

Il a appelé le maire de Minneapolis, Jacob Fry, et lui a recommandé d'évacuer le commissariat.

"La décision a été prise, encore une fois, des vies sont en jeu ici, et il s'agissait de faire sortir ces hommes et ces femmes de là rapidement et de la manière la plus sûre possible", a-t-il déclaré.

Pour Flowers, ce moment a été doux-amer.

"Je me souviens à ce moment-là du niveau d'excitation, cela peut paraître fou, mais littéralement de l'excitation que les gens ressentaient à l'idée qu'ils reprenaient le pouvoir à la police de Minneapolis", a-t-il déclaré.

Mais alors que les flammes engloutissaient d'autres structures le long du corridor commercial de Lake Street, M. Flowers s'est inquiété de la suite des événements.

"C'était un niveau de rage et d'énergie que je n'avais jamais connu de ma vie et que je ne connaîtrai probablement jamais plus", a-t-il déclaré.

Cinq ans plus tard, le bâtiment calciné du commissariat subsiste. M. Arradondo, qui a grandi dans le quartier, se demande si des réformes antérieures auraient pu empêcher les événements de ce mois de mai.

"Quand je regarde cinq ans en arrière, il y a des choses que j'aurais faites différemment. J'aurais insisté davantage et plus tôt pour essayer de démanteler une partie de la culture toxique qui a permis à cette indifférence d'exister", a déclaré M. Arradondo.

Bien que la méfiance demeure, M. Flowers estime que des progrès ont été accomplis dans la refonte de la police.

"Nous avons fait des progrès significatifs en travaillant avec le département de police de Minneapolis en ce qui concerne leur recrutement futur, certaines des politiques qu'ils ont mises en place pour s'assurer que ce type de choses ne se produise plus et, espérons-le, ne se reproduise plus", a-t-il déclaré.

Mais les disparités économiques et les inégalités raciales qui affectent depuis longtemps le quartier situé autour de la 38e avenue et de l'avenue Chicago demeurent.

"Ce qui a été très intéressant à grande échelle, lorsque M. Floyd a été tué, c'est la bienveillance des entreprises américaines et d'autres institutions. Pour la première fois, les inégalités, en particulier au sein des communautés noires en Amérique, et certainement à Minneapolis en particulier, ont fait l'objet d'un premier geste sincère pour tenter d'y remédier. Je serais négligent si je ne vous disais pas que lorsque je parle aux membres de la communauté noire et à leurs familles, beaucoup estiment que ces promesses initiales ont sonné creux aujourd'hui", a déclaré M. Arradondo.

C'est un point sur lequel Flowers est d'accord. Alors que la ville réfléchit à un plan permanent pour l'intersection connue sous le nom de George Floyd Square, les entreprises voisines continuent de se heurter à des difficultés.

"Ce que je ne vois pas, c'est la communauté qui se trouve ici et qui investit. Je ne le vois pas. Je respecte donc ce que la communauté peut faire pour s'unir. Mais en même temps, je crois qu'il est important que nous aidions à changer les conditions pour ces entreprises et surtout pour les Afro-Américains qui vivent dans cette ville et dans ce monde", a déclaré Mme Flowers.