Tour cycliste du Togo 2025 : le Mali domine la 30ᵉ édition, Diarra Sidiki champion

La trentième édition du Tour cycliste international du Togo s'est achevée ce samedi 24 mai 2025, marquée par une performance sans faille de l'équipe malienne, solidaire et très efficace. Après neuf étapes courues en 1300 kilomètres de compétition, Diarra Sidiki du Mali s'est emparé du maillot jaune de champion, récompensant une prestation collective remarquable de l'équipe malienne.

La dernière étape, disputée ce samedi entre Djagblé, à la périphérie et les rues animées de Lomé, a été remportée par Ilboudo Soumaïla du Burkina Faso, devançant le Français Julien Amadori, arrivé second, et le Malien Diallo Djandouba, en troisième position. Cette arrivée spectaculaire a révélé l'intensité de cette ultime journée de courses.

Cependant, le classement général reste indiscutable : le Mali a dominé la compétition en s’appropriant les deux premières places. Diarra Sidiki, leader méthodique et constant, s’est imposé devant son coéquipier Diamoutene Tiemoko, tandis que Saturnin Yameogo (Burkina Faso) complétait le podium.

« Le début du tour a été très difficile pour nous. L’une des difficultés a été la blessure de notre capitaine. Malgré cela, j’ai pu avoir le maillot jaune. la fin a été heureuse pour nous. Le tour a été un succès pour l’équipe malienne », a partagé Sidiki avec émotion lors de l’arrivée.

Un circuit national avec une portée régionale

Du nord au sud, d’est à l’ouest, le Togo a vibré au rythme du peloton pendant près de deux semaines. De Kabou à Lomé, en passant par les montagnes de la Kozah ou les vallées de l’Est-Mono, ces neuf étapes ont composé une fresque sportive populaire, attirant les foules au bord des routes et mobilisant les énergies des villes traversées.

Dans un peloton marqué par les crevaisons, la poussière et la chaleur, la victoire de Diarra Sidiki a été vue comme un triomphe de la persévérance et de l’esprit d’équipe. Un sentiment partagé par les officiels.

« C’est un bon champion. Et au sein de leur équipe, il y a beaucoup de potentiels. Quand on dit que c’est un tel qui va gagner, un autre sort. C’est un peu pareil comme dans l’équipe du Burkina. On a beaucoup de potentiel dans les différentes équipes. C’est bon, ça augure d’un bon avenir », souligne Kevin Tanoé, commissaire de l’Union cycliste internationale (UCI) et président du jury.

Une aventure sportive et humaine

Bien au-delà de la compétition, cette 30ᵉ édition a été reconnue pour sa dimension humaine et internationale. Cyclistes venus de France, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Mali et du Togo ont conjointement écrit une nouvelle page de l’histoire du cyclisme ouest-africain.

Parmi eux, Julien Amadori, cycliste français et vétéran du Tour du Togo, a retrouvé la course dix ans après sa première participation.

« Avec un parcours tracé sur 9 étapes, on a pu partir du nord, descendre tranquillement sur Lomé et en découvrant de sublimes paysages du Togo que je n’avais pas eu l’occasion de connaître à l’époque. Donc, un véritable plaisir où il y avait des étapes de plaines et des étapes de montage. Un peu tous les profils de coureur se sont exprimés. », a témoigné Amadori, ravi par l’expérience.

Pour la Fédération togolaise de cyclisme, cette 30ᵉ édition symbolise une véritable montée en puissance. Organisation optimisée, parcours plus exigeant, encadrement renforcé, visibilité accrue… Le Tour du Togo est désormais un événement incontournable sur le continent, tant pour les cyclistes que pour les passionnés de la petite reine.

Ce succès résonne comme un signal puissant : le cyclisme ouest-africain progresse, et continue d’évoluer à vive allure.

L’histoire se poursuit. Rendez-vous pour la 31ᵉ édition, avec le vent en poupe, toujours plus loin vers la ligne d’arrivée.