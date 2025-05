Haïti : les patients du VIH / SIDA s'inquiètent de la pénurie de médicaments

Les hôpitaux et les orphelinats qui soignent les patients atteints du VIH/sida en Haïti craignent l'impact de la décision du président américain Donald Trump de réduire plus de 90 % des contrats d'aide à l'étranger de l'USAID et 60 milliards de dollars d'aide globale dans le monde.

Plus de 150 000 personnes en Haïti sont atteintes du VIH ou du sida, bien que l'on pense que le nombre soit beaucoup plus élevé.

Marie Denis-Luque est la fondatrice et directrice exécutive de CHOAIDS (Caring for Haitian Orphans with AIDS), une organisation à but non lucratif qui s'occupe des orphelins haïtiens atteints du VIH/SIDA dans la ville de Cap-Haïtien, au nord du pays.

Elle s'inquiète pour l'avenir, expliquant que leurs fournitures médicales ne leur suffiront que jusqu'à la fin du mois de juillet.

"Nous ne savons pas ce qui se passera ensuite", a-t-elle ajouté.

Dans un foyer géré par CHOAIDS, des femmes séropositives s'occupent de 26 enfants, dont certains n'ont que 9 mois.

Le foyer était situé dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, jusqu'en 2023, date à laquelle la violence des gangs l'a contraint à déménager dans la ville côtière de Cap-Haïtien.

Denis-Luque explique que les médicaments sont essentiels pour soigner les enfants séropositifs.

Les médicaments contre le VIH aident à contrôler l'infection et permettent à de nombreuses personnes d'avoir une espérance de vie moyenne.

Sans ces médicaments, le virus attaque le système immunitaire de la personne et celle-ci développe le sida, stade avancé de l'infection par le VIH.

Suite aux coupes budgétaires de l'USAID, Denis-Luque s'est lancé dans une recherche effrénée de dons, mais n'a reçu aucune réponse.

"Je ne peux pas les regarder mourir", dit-elle à l'Associated Press, la voix brisée par l'émotion.

Dans un hôpital près de Cap-Haïtien, le docteur Eugène Maklin s'efforce de soigner plus de 550 patients séropositifs.

"Si nous ne trouvons pas de médicaments dans les prochains jours, nous courons à la catastrophe", prévient-il.

Chaque année, il recevait plus de 165 000 dollars pour aider les patients atteints du VIH/sida, mais ce financement s'est tari.

Il prédit que dans deux mois, l'hôpital n'aura plus de médicaments contre le VIH.

En début de semaine, une vidéo montrant des dizaines de personnes séropositives défilant devant le bureau du premier ministre haïtien à Port-au-Prince a circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des cris d'alarme.

Les manifestants n'ont pas caché leur visage et ont parlé ouvertement aux journalistes, ce qui est rare dans un pays où la séropositivité est encore fortement stigmatisée.

Ils ont pris le risque d'être mis au ban de la société pour alerter sur le fait qu'Haïti est à court de médicaments contre le VIH et pour exhorter le gouvernement à agir immédiatement.

Les experts affirment qu'Haïti pourrait connaître une augmentation des infections par le VIH parce que les médicaments se raréfient à un moment où la violence des gangs et la pauvreté augmentent.