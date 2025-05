USA : Dr. Dre offre 10 millions de dollars au nouveau lycée de Campton

Dr. Dre était aux côtés des autorités municipales jeudi à Campton dans le News Hampshire au Etat-unis pour l'ouverture officielle du Compton High School. La légende du Hip Hop, native de la région, a fait don de 10 millions de dollars au campus et à son Andre "Dr. Dre" Young Performing Arts Center.

« Compton est un vivier de talents. Il y a quelque chose dans cette terre. Il y a quelque chose de spécial à grandir ici, vous savez ? Une certaine force de caractère qui se forge en naviguant dans ces rues, et cette force m’a porté bien plus loin que je ne l’aurais jamais imaginé », a déclaré Dr. Dre lors de l’événement jeudi.

Le campus de 200 millions de dollars remplace l’ancien lycée de Compton, qui existait depuis plus de 125 ans.

« Aujourd’hui, il y a des personnes qui sont venues et qui faisaient partie de la promotion de 1967, et même d’avant. C’est la preuve à quel point cette communauté est soudée, que les gens se sentent capables de revenir des années, voire des décennies plus tard, pour montrer qu’ils restent impliqués dans leur communauté — et j’espère que cela continuera », a confié l’élève Myshay Causey.