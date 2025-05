Football féminin : un triplé historique pour Barbra Banda aux Etats-Unis

Barbra Banda a réalisé le triplé le plus rapide de l'histoire de la National Women's Soccer League.

C'était vendredi soir, lors de la victoire des Orlando Pride qui mettaient ainsi fin à série de disettes en s'imposant 3-1 face aux Utah Royals.

La Zambienne a inscrit trois buts en 38 premières minutes du match, réalisant ainsi le premier triplé de l'histoire de l'équipe et le premier réalisé par une joueuse africaine en NWSL.

Barbra Banda a marqué son premier but à l'America First Field de Sandy, dans l'Utah, à la sixième minute, à la conclusion d'une passe décisive d'Ally Watt.

Dans l'autre match du vendredi, le Washington Spirit a battu le Seattle Reign 2-1.

Après que Brecken Mozingo de l'Utah ait égalisé à la 14e minute, Banda a redonné l'avantage aux Pride (6-3-1) en interceptant une passe, en dribblant la gardienne des Royals Mandy McGlynn et en plaçant le ballon dans le filet ouvert à la 37e minute.

Banda a porté le score à 3-1 une minute plus tard grâce à un tir à ras de terre qui a frôlé la pelouse et trompé McGlynn à 14 mètres de distance. Banda est à égalité pour le plus grand nombre de buts en NWSL cette saison avec sept.

Utah (1-7-2) compte désormais un match nul et quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres.