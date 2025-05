Egypte : entretien d'un site classé patrimoine de l'UNESCO en danger

L'Egypte a entamé l'entretien d'un site antique classé patrimoine culturel de l'Unesco en danger. Il s'agit d'un site chrétien vieux de plusieurs siècles. De hauts responsables des antiquités et le pape copte orthodoxe égyptien, Tawadros II, s'y sont rendus mardi - près de la ville côtière d'Alexandrie.

La zone historique est centrée sur Saint Menas, mort au début du christianisme et enterré sur le site qui a été inscrit en 1979 sur la liste des sites naturels et culturels, mondialement précieux reconnue par les Nations unies.

En 2001, il a été placé sur la liste des sites du patrimoine en péril de l'UNESCO après que le niveau de la nappe phréatique a menacé les ruines d'une ancienne église, des bâtiments publics et des habitations.

L'Egypte a asséché la nappe phréatique en 2022 dans le cadre de ses efforts pour retirer le site de la liste des sites menacés, mais les travaux de restauration doivent se poursuivre.

"Le gouvernement égyptien a réussi à abaisser le niveau de la nappe phréatique et à maintenir les travaux de restauration et d'archéologie", a déclaré Mohamed Ismaïl, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités d'Egypte.

M. Ismaïl a déclaré que plusieurs parties prenantes "coopèrent afin de faire de ce site un site unique et de le ramener, avec un peu de chance l'année prochaine, sur la liste normale du patrimoine mondial".

Le ministre du tourisme et des antiquités, Shérif Fathy, a participé à la visite d'inspection en compagnie de la directrice du bureau régional de l'UNESCO pour l'Egypte et le Soudan, Nuria Sanz.

La sépulture de Saint Menas, considéré comme un martyr dans la croyance chrétienne, a donné naissance à une communauté florissante, les pèlerins se rendant à Jérusalem ou en revenant s'arrêtant pour lui rendre hommage.

"Les gens ont commencé à venir ici. Il s'est transformé en un lieu avec des chambres, une église et un site pour rendre visite à ce saint", a déclaré le prêtre Taddaeus Ava Mina. "Le nombre de visiteurs est devenu très important. On a alors construit une grande basilique en forme de croix, puis un baptistère et enfin une ville".

La zone accueillait autrefois une église, un baptistère, des basiliques, des bâtiments publics, des rues, des maisons et des ateliers. Il y avait également des installations pour les pèlerins de passage.

Aujourd'hui, les ruines de ces bâtiments et les restes de colonnes de marbre se trouvent sur le site, à côté d'une église construite sur l'emplacement de l'autel historique.