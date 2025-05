Au moins sept migrants retrouvés morts dans le désert libyen

Au moins sept migrants soudanais ont été retrouvés mort vendredi après que leur véhicule soit tombé en panne et les ait laissés bloqués, pendant des jours, dans le désert libyen, selon un responsable des services ambulanciers.

La voiture transportait 34 Soudanais lorsqu'elle est tombée en panne après avoir franchi la frontière libyenne depuis le Tchad et s'être engagée sur un chemin désert souvent utilisé par les passeurs, a déclaré à l'Associated Press Ebrahim Belhassan, directeur des services d'ambulance et d'urgence de Kufra.

Ils ont été découverts dans les dunes de sable au bout de 11 jours, après avoir manqué de nourriture et d'eau.

"Les survivants étaient sur le point de mourir. Ils sont gravement déshydratés et présentent des signes de détresse et de traumatisme dans de telles circonstances, étant donné qu'ils voient ceux qui les entourent mourir et qu'ils savent s'ils seront les prochains à mourir", a-t-il déclaré.

Les 22 rescapés, dont cinq enfants, ont été transférés à Kufra, dans le sud-est de la Libye, pour y subir d'autres examens médicaux.

Cinq personnes sont portées disparues, mais M. Belhassan a déclaré qu'il y avait peu d'espoir qu'elles survivent à pied dans un vaste désert.

Un passeur qui les a trouvées a alerté les équipes de secours, a indiqué M. Belhassan.

La Libye, qui a des frontières communes avec six pays et un long littoral le long de la Méditerranée, est l'un des principaux points de transit pour les migrants qui fuient la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient pour trouver une vie meilleure en Europe.

L'Organisation internationale pour les migrations estime qu'environ 787 000 migrants et réfugiés de diverses nationalités vivront en Libye en 2024.

L'année dernière, le service d'ambulance de Kufra a répondu à des urgences concernant plus de 260 migrants soudanais trouvés dans le désert, a indiqué M. Belhassan.