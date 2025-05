Royaume-Uni : l'ONU salue l'accord sur les îles Chagos

Le Royaume-Uni a signé, jeudi, un accord marquant la restitution de la souveraineté des îles Chagos à Maurice, une décision qui a été salué par Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies.

« Cet accord marque une étape importante vers la résolution d’un différend de longue date dans la région de l’océan Indien, et il démontre également l’importance de la diplomatie pour répondre aux griefs historiques.» a déclaré Dujarric a ajouté jeudi à la presse.

La Grande-Bretagne a signé jeudi un accord transférant la souveraineté des îles Chagos contestées à Maurice. Cette décision, selon le gouvernement, garantit l’avenir d’une base militaire américano-britannique essentielle à sa sécurité.

L’archipel de l’océan Indien abrite une base navale et de bombardiers d’importance stratégique sur la plus grande des îles, Diego Garcia.

En vertu de cet accord, le Royaume-Uni versera à Maurice une moyenne de 101 millions de livres sterling (136 millions de dollars) par an pour la location de la base pendant au moins 99 ans.

L'accord a été conclu malgré l'opposition de certains des premiers habitants des îles, expulsés il y a plusieurs décennies pour faire place à la base.

L'un des derniers vestiges de l'Empire britannique, les îles Chagos sont sous contrôle britannique depuis 1814. La Grande-Bretagne a séparé les îles de l'île Maurice, une ancienne colonie britannique, en 1965, trois ans avant l'indépendance de l'île Maurice.

La Grande-Bretagne a expulsé jusqu'à 2 000 personnes des îles dans les années 1960 et 1970 afin que l'armée américaine puisse construire la base de Diego Garcia, qui a soutenu les opérations américaines du Vietnam à l'Irak et à l'Afghanistan. Elle dispose d'installations pouvant accueillir des sous-marins nucléaires, des porte-avions et des avions de grande capacité, et joue un rôle clé dans la collecte de renseignements américains.

L'île Maurice conteste depuis longtemps la revendication britannique sur l'archipel, et les Nations Unies et sa plus haute cour ont exhorté la Grande-Bretagne à restituer les Chagos à l'île Maurice, à environ 2 100 kilomètres (1 250 miles) au sud-ouest des îles.