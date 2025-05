Des manifestants israéliens demandent la fin de l'offensive à Gaza

Des centaines de manifestants israéliens se sont rassemblés près de la frontière avec Gaza vendredi, pour appeler à la fin de la guerre.

Les manifestants ont scandé des appels à la paix et à la justice pour les Israéliens et les Palestiniens.

Certains brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Palestinian Lives Matter » (la vie des Palestiniens compte).

« Nous sommes ici aujourd'hui, Israéliens et Palestiniens, à la frontière de Gaza parce que nous n'en pouvons plus. Et nous savons que les seules personnes qui peuvent arrêter cela sont les personnes qui vivent ici. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que cela ne dure pas un jour de plus et nous pouvons le faire », a déclaré Yael Agmom, manifestante .

« Nous refusons le génocide, y compris celui du peuple juif en Israël. Nous sommes aux côtés des Palestiniens. Ils traversent la pire période de leur histoire, y compris la Nakba en 1948, et nous ne pouvons absolument pas rester silencieux. », a expliqué Kashet Zamir, manifestant.

Au moins 23 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes à Gaza dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'Israël poursuit son offensive militaire et n'accorde qu'une aide minimale à la bande de Gaza.

Dix personnes ont été tuées par les frappes dans la ville méridionale de Khan Younis, quatre dans la ville centrale de Deir al-Balah et neuf dans le camp de réfugiés de Jabaliya dans le nord, selon les hôpitaux Nasser, Al-Aqsa et Al-Ahli où les corps ont été transportés.

« Je lance un appel contre le gouvernement. Je demande que (le Premier ministre) Netanyahou et (le ministre de la Défense) Katz soient envoyés à La Haye. Chaque semaine, je le fais et je continue à le faire. Depuis un an et demi, je continue à appeler à la paix, à l'égalité et à la justice », s'est insurgé Dror Sharouk, manifestant.

Israël fait face à des critiques internationales croissantes pour sa dernière offensive et à des pressions pour laisser entrer l'aide à Gaza dans un contexte de crise humanitaire catastrophique.

La bande de Gaza est soumise à un blocus israélien depuis près de trois mois, selon les Nations unies. Les experts ont prévenu qu'une grande partie des deux millions d'habitants de la bande de Gaza courait un risque élevé de famine.