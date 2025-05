Attaques en Syrie : la peur s'installe dans la vie nocturne de la capitale

Les bars situés dans les quartiers chrétiens de Damas vivent une atmosphère de tension et de peur, suite à une série d’attaques violentes contre des établissements servant de l’alcool.

Au Soul Bar, le copropriétaire Alaa Saloum explique que si ces agressions étaient isolées, elles ont tout de même semé l'inquiétude parmi la clientèle et affecté son établissement.

« Lors de la chute du régime d’Assad, les bars ont fermé. Après environ un mois, nous avons rouvert, et les gens ont commencé à sortir à nouveau le soir. Mais après les événements à Karawan et ailleurs, tout a changé. Les clients ont peur et évitent de sortir tard ou de rester dehors », témoigne-t-il.

Le gouvernement syrien n’a pas encore annoncé de mesures officielles concernant la vente d’alcool, mais il ne délivre actuellement aucune licence pour l’alcool.

La plupart des établissements, dont la plupart fonctionne sans licence, servent désormais leurs clients en apportant leur propre alcool, ou proposent uniquement des boissons sans alcool : jus de fruits, eaux ou autres boissons non alcoolisées.

Les violences ont débuté le 29 avril, lorsqu’un groupe armé a agressé les clients d’un bar.

Moins d’une semaine plus tard, une attaque similaire contre la boîte de nuit Al-Karawan a fait une victime et blessé deux autres personnes. « On était très à l’aise pour sortir le soir, surtout dans les quartiers touristiques comme Bab Touma, où on pouvait sortir jusqu’à tard, en toute insouciance, entre amis », raconte un habitant. « Aujourd’hui, ce n’est plus possible, on doit se méfier de tout. »

Les autorités ont réagi rapidement. Le nouveau gouverneur de Damas, Maher Marwan, a condamné cette violence. Cependant, les auteurs de l’attaque la plus meurtrière, à Al-Karawan, restent en fuite, alimentant l’inquiétude dans la capitale syrienne.