Afrique du Sud : Les Sud-africains soutiennent Ramaphosa

Les Sud-Africains ont exprimé jeudi leur soutien au président Cyril Ramaphosa après sa confrontation avec le président américain Donald Trump.

Le dirigeant sud-africain a profité de cette rencontre pour réfuter les allégations sans fondement sur les persécutions et assassinats des fermiers blancs.

Pour se défendre, Ramaphosa a encouragé Trump à écouter sa délégation. Une stratégie appréciée par Kyle Kemp, un habitant de Johannesburg :

"Je pense que le président Cyril Ramaphosa a bien représenté le pays. Je pense que la délégation, en particulier celle qu'il a emmenée avec lui, était très stratégique et je pense que tous les membres de cette délégation ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour notre pays".

M. Ramaphosa a permis aux golfeurs professionnels Ernie Els et Retief Goosen de s’exprimer et de soutenir ses propos.

Les Sud-africains bien qu’enjoués par l’attitude de leur président n’ont pas manqué de lui apporter quelques suggestions. Gift Nxumalo, un autre citoyen de Johannesburg, a aussi réagi à la rencontre.

"Même si j'ai l'impression qu'il (Trump) n'a pas donné assez d'informations sur le génocide des Blancs en Afrique du Sud, il (Ramaphosa) a très bien géré la situation et je pense qu'il aurait dû lui dire que nous avons une histoire peu glorieuse. Et des chansons comme 'Kill the Boer, Kill the Farmer' ne sont que des chansons de lutte, des chants de lutte et ce n'est pas comme si les gens allaient sortir et tuer n'importe qui dans la ferme".

Le gouvernement sud-africain dirigé par des Noirs est accusé par le président américain de saisir les terres des fermiers blancs, et poursuivre des politiques anti-blancs et étrangère anti-américaine.

M. Ramaphosa a rejeté les allégations de génocide en Afrique du Sud, dont l'histoire raciale est douloureuse.

Autrefois pays d'apartheid, il était dirigé par une minorité blanche connue sous le nom d'Afrikaners.

Le système d'oppression raciste a pris fin il y a trois décennies, et certaines tensions subsistent malgré des efforts de réconciliation.