Jeux d'été 2032 : la présidente du CIO Kirsty Coventry en visite à Brisbane

La présidente du Comité International Olympique a remis le contrôle des préparatifs des Jeux de Brisbane 2032 lors d'une visite d'inspection de trois jours dans l'État du Queensland, au sud-est de l'Australie.

Kirsty Coventry a passé le relais à Mikaela Cojuangco Jaworski qui la remplace à la tête de la commission de coordination du CIO pour les Jeux d'été de 2032, après son élection en tant que présidente.

« Je suis ici pour passer officiellement le témoin, ou la flamme olympique... boomerang ! à Mikey (Mikaela Cojuangco Jaworski, membre du conseil d'administration), ici présent, qui prend la relève en tant que coprésidente du comité. J'espère que je laisse de bonnes vibrations dans les couleurs de notre équipe pour la semaine prochaine. Je sais que nous avons un match important ici la semaine prochaine, mercredi. Donc, oui, je suis très fier de cela »; a déclaré Kirsty Coventry .

La championne olympique de natation du Zimbabwe a été élue pour succéder à Thomas Bach à la tête de l'organisation sportive en mars dernier.

A l’occasion de leur visite sur place, des organisateurs locaux ont été reçu pour une première mise à jour sur le terrain concernant le remaniement de la planification des jeux de 2032.

« Mon parcours a commencé à Sydney en 2000. Et je suis très enthousiaste à l'idée de ce que Brisbane 2032 va faire. Pas seulement pour la région, mais pour l'Australie et pour le monde. », a ajouté la présidente du CIO.

Il a fallu plus de 1 000 jours et au moins trois grands changements de concept avant que le gouvernement nouvellement élu de l'État du Queensland n'adopte, en mars, un plan d'ensemble pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ce plan comprend un nouveau stade de 60 000 places et un centre aquatique qui seront construits dans des parcs proches du centre-ville de Brisbane, ainsi que des propositions visant à partager des événements avec des régions situées en dehors de la capitale.