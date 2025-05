RDC : 10 ans de travaux forcés pour l'ex-PM Matata Ponyo

La case prison pour Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a condamné mardi l’ancien Premier ministre à 10 ans de travaux forcés.

Après avoir été reconnu coupable de détournement de plus de 245 millions de dollars destinés au projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Il lui est reproché d’avoir validé des paiements surfacturés et des travaux non exécutés.

L’opposant a aussi été écopé de 5 ans de privation du droit de vote et d'inéligibilité. Mais pas seulement, Augustin Matata Ponyo fait également l'objet d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques.

Ses partisans dénoncent un procès politique, la Cour Constitutionnelle ayant fi des immunités parlementaires du condamné. Reste à l'application du verdict.