Kenya : les rhinocéros '' marqués'' pour les surveiller à vie

Autrefois en danger critique d'extinction, les rhinocéros au Kenya font aujourd'hui un retour prudent. Et pour mieux les protéger, une nouvelle méthode est en marche.

Dans les prairies dorées du comté de Meru, au Kenya, des vétérinaires et de gardes forestiers s’activent autour d’un rhinocéros. Ils découpent un petit triangle dans son oreille.

Le marquage confère à l’animal une sorte d'empreinte digitale nécessaire pour sa surveillance à vie. L’exercice s’inscrit dans le cadre de la protection des rhinocéros dans ce pays d’Afrique de l’Est.

"Nous procédons à cet exercice tous les deux ans afin de nous assurer que nous sommes en mesure d'identifier les rhinocéros par leur nombre. Ici, leur le taux (reproduction) des rhinocéros est très élevé et la population s'accroît donc dès que possible, car l'écosystème qui soutient la population de rhinocéros est très viable.", explique Dominic Maringa, responsable de la conservation et de la vie sauvage à la réserve de Lewa.

Une renaissance, alors que dans les années 1970, des dizaines de milliers de rhinocéros ont été victimes du braconnage pour leurs cornes.

"Dans les années 1970, nous avions environ 20 000 rhinocéros noirs ; le rhinocéros noir de l'Est. Aujourd'hui, si l'on remonte aux années 1980, à cause du braconnage, il ne restait plus qu'environ 400 rhinocéros en 1985. Le Kenya a pris la décision audacieuse de reconstituer sa population de rhinocéros, notamment en construisant des sanctuaires, en sécurisant les rhinocéros déjà en liberté et, l'année dernière, après de nombreux efforts concertés, le Kenya a atteint le chiffre clé de 1 000 rhinocéros noirs", raconte Phillip Muruthi Vice-président de l'Africa Wildlife Foundation.

Depuis le début de l'année, 46 rhinocéros ont été marqués.