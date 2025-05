Gaza : l'aide pas encore distribuée, selon l'ONU

L'ONU affirme que l'aide apportée à Gaza après 11 semaines de blocus n’a pas encore atteint les Palestiniens.

Les autorités israéliennes ont déclaré que 93 camions sont entrés à Gaza ce mardi, transportant de la farine, des aliments pour bébés et du matériel médical.

Mais l'ONU, qui indique un retard, accuse les procédures israéliennes.

Stéphane Dujarric - Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU :

"Pour que les choses soient claires, si davantage de fournitures sont arrivées dans la bande de Gaza, nous n'avons pas été en mesure de sécuriser leur arrivée dans nos entrepôts et nos points de livraison.

En fin de compte, environ quatre camions, et non cinq, ont été autorisés à entrer hier. Aujourd'hui, nous en avons quelques dizaines. J'essaie d'obtenir un chiffre plus précis, mais c'est là où nous en sommes. Le fait est que les complications logistiques et sécuritaires, ainsi que l'environnement général, rendent la situation extrêmement difficile.”

"Longues, complexes et dangereuses" ces procédures ralentiraient la prise en charge des patients tout en augmentant les cas de malnutrition et de décès.

Alors qu’au moins 57 enfants sont morts à Gaza de malnutrition ces 11 dernières semaines, le chef des affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à la BBC, que 14 000 bébés pourraient mourir de malnutrition aiguë sévère dans les prochaines heures. Ceci en mettant en avant le rapport de la Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC) qui indiquait que 14 100 cas graves de malnutrition aiguë devraient toucher les enfants âgés de six à 59 mois entre avril 2025 et mars 2026.

Tom Potokar, chirurgien britannique a déclaré que : "À cause du blocus, il y a très peu de choses qui entrent. Il n'y a pas de nourriture qui entre, donc les gens meurent de faim. Il y a très peu de fournitures médicales qui arrivent, mais l'autre chose très remarquable, c'est l'étendue massive de la destruction. Je veux dire que Khan Younis ressemble à Stalingrad".

L’ONU a reçu l'autorisation d'acheminer 100 camions d'aide dans le cadre du nouveau programme israélien, ce qui représente une forte baisse par rapport aux 600 camions qui entraient quotidiennement dans la bande de Gaza au cours du dernier cessez-le-feu.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a déclaré qu'il n'autoriserait qu'une aide "minimale" afin de préserver le soutien des États-Unis et de leurs alliés.