Cyril Ramaphosa à Washington pour évoquer les questions qui ''fâchent''

Cyril Ramaphosa est aux États-Unis, le président sud-africain sera reçu mercredi par son homologue américain Donald Trump.

Une réunion pour évoquer les sujets de discorde entre Washington et Pretoria, notamment les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Interrogé par la presse mardi, Cyril Ramaphosa s’est montré rassurant.

"Nous voulons sortir des États-Unis avec un très bon accord commercial, des investissements, de la promotion. Nous investissons aux États-Unis et ils investissent en nous. Nous voulons renforcer ces relations et consolider les bonnes relations entre nos deux pays. ", a déclaré le président sud-africain.

Le président américain accuse le gouvernement sud-africain alimente le racisme anti-blanc dans le pays à majorité noire, ce qui a conduit à l'assassinat de fermiers blancs. L'Afrique du Sud nie ces allégations et affirme que les Blancs de ce pays à majorité noire ne sont pas persécutés.

La position de Pretoria sur la crise entre Israël et le Hamas divise aussi. Donald Trump a vivement critiqué la politique étrangère de l'Afrique du Sud, et notamment sa décision de poursuivre Israël devant la plus haute juridiction des Nations unies et de l'accuser de génocide à l'encontre des Palestiniens de Gaza.

"Nous allons avoir l'occasion de discuter des questions géopolitiques, non seulement d'Israël, mais aussi de l'Ukraine. Toutes ces questions seront donc sur la table pour être discutées de manière appropriée. Nous sommes très rationnels lorsqu'il s'agit de discuter de questions mondiales et géopolitiques. Nous ferons passer les intérêts de l'Afrique du Sud en premier, et nos propres positions en matière de politique étrangère seront bien clarifiées.'' , a promis Cyril Ramaphosa.

Le locataire de la Maison Blanche a signé un décret le 7 février supprimant tous les financements américains destinés à l'Afrique du Sud, en guise de punition pour ce qu'il a qualifié de racisme antiblancs et de politique étrangère anti-américaine menée par Pretoria.