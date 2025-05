USA - Migration : les premiers départs volontaires vers le Honduras et la Colombie

Les États-Unis ont renvoyé 68 immigrants du Honduras et de Colombie vers leurs pays respectifs. Il s'agit d'un processus que le président Donald Trump a promis d'intensifier.

Lundi, le premier vol financé par le gouvernement américain est arrivé au Honduras - dans le cadre de ce que la maison blanche appelle des rapatriements volontaires.

À San Pedro Sula, ville du nord du Honduras, 38 Honduriens, dont 19 enfants, ont débarqué du vol charter avec à leur bord des cartes de débit de 1000 $ US du gouvernement américain et la possibilité d’être, un jour, autorisés à demander une entrée légale aux États-Unis.

Les experts estiment que l'offre d'auto-déportation ne séduira qu'une petite partie des migrants qui envisagent déjà le retour, mais qu'il est peu probable qu'elle suscite une forte demande.

L'offre a été associée à des détentions de migrants très médiatisées aux États-Unis et à l'envoi par avion de quelques centaines de migrants vénézuéliens dans une prison de haute sécurité au Salvador.

Vingt-six autres migrants à bord du vol ont été renvoyés en Colombie, selon un communiqué du ministère américain de la sécurité intérieure.

Le vice-ministre des affaires étrangères du Honduras, Antonio García, a déclaré que le gouvernement hondurien soutiendrait également les migrants de retour en leur offrant 100 dollars en espèces et un crédit de 200 dollars dans un magasin géré par le gouvernement qui vend des produits de première nécessité.

Parmi les migrants arrivés volontairement lundi, se trouvaient quatre enfants nés aux États-Unis, a indiqué M. García.

M. García, qui a rencontré les migrants à l'aéroport, a déclaré qu'ils lui avaient dit qu'il était de plus en plus difficile d'être aux États-Unis sans les documents nécessaires à l'immigration légale ou à la résidence, que la situation devenait de plus en plus hostile et qu'ils craignaient d'aller travailler.

Selon le directeur de l'immigration du Honduras, Wilson Paz, le nombre de Honduriens expulsés des États-Unis depuis le début de l'année est inférieur à celui de l'année dernière.

Il ne s'attend pas à ce que ce nombre s'accélère beaucoup, malgré les intentions de l'administration Trump.

Certains continueraient à faire des demandes d'auto-déportation, parce qu'ils ont l'impression que leur temps aux États-Unis est écoulé ou parce qu'il est de plus en plus difficile de travailler, a-t-il dit.

"Je ne pense pas que ce seront des milliers de personnes qui demanderont à bénéficier du programme", a déclaré M. Paz.

Il a ajouté qu'il était de leur responsabilité de "pouvoir les soutenir dans tout ce dont ils ont besoin à leur arrivée dans le pays".