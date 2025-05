Procès de P.Diddy : une chanteuse témoigne de l'agression sexuelle

NEW YORK (AP) — La chanteuse Dawn Richard a déclaré aux jurés lors du procès pour trafic sexuel de Sean “Diddy” Combs lundi que le magnat du hip-hop l’avait menacée de mort si elle révélait à quiconque l’avoir vu frapper sa compagne de longue date.

Richard a témoigné que Combs avait proféré cette menace le lendemain du jour où elle avait vu le fondateur de Bad Boy Records donner des coups de poing et de pied à Casandra “Cassie” Ventura, après avoir tenté de la frapper avec une poêle. Richard a expliqué qu'il leur avait dit à elle et à une autre femme ayant assisté à la scène : « Vous pourriez disparaître » si elles parlaient.

L’assistante du procureur américain Mitzi Steiner a demandé à Richard ce qu’elle avait compris par « Vous pourriez disparaître ».

« Qu’on pourrait mourir », a répondu Richard, précisant qu’elle avait été choquée, car cela survenait au moment où elle commençait à enregistrer avec Diddy — Dirty Money, un trio musical composé de Combs et d’une autre chanteuse R&B.

Richard a révélé cette menace présumée en reprenant la parole pour la deuxième semaine de témoignages dans le procès pour trafic sexuel et racket de Combs, qui se tient au tribunal fédéral de Manhattan.

Combs, 55 ans, est accusé d’avoir profité de son statut d’influent du monde du divertissement pour abuser de femmes — dont Cassie — par des menaces et des violences, pendant deux décennies, de 2004 à son arrestation en septembre dernier. Il a plaidé non coupable. Ses avocats soutiennent que les procureurs ont réuni des preuves de violences conjugales, mais pas des crimes fédéraux pour lesquels il est poursuivi.

Avant la fin de la journée, la meilleure amie de Cassie depuis 17 ans et ancienne assistante personnelle de Combs a témoigné qu’elle se sentait piégée alors que les procureurs cherchaient à démontrer que Combs dirigeait une organisation criminelle reposant sur ses employés pour contrôler Cassie et d’autres femmes dans son entourage.

Les témoignages sur les coups portés à Cassie ont été évoqués sans vraiment reparler des orgies sous drogue qui avaient dominé les témoignages la semaine précédente, où Cassie avait raconté pendant quatre jours comment son désir d’une relation amoureuse avec Combs l’avait conduite à des performances sexuelles hebdomadaires avec des travailleurs du sexe masculins, au point de l’épuiser et de compromettre sa carrière musicale.

Dawn Richard évoque les violences

Richard, dont le témoignage a commencé vendredi et s’est achevé lundi, a affirmé avoir été témoin à plusieurs reprises de violences de Combs sur Cassie, notamment en 2009, dans le home studio de Combs, où elle et une autre femme l’ont vu frapper Cassie « à la tête et la rouer de coups à terre » après qu’elle ait esquivé un coup de poêle.

Elle a déclaré avoir vu Combs frapper sa compagne fréquemment : « Il lui donnait des coups de poing, l’étranglait, la traînait, lui donnait des gifles. Je l’ai vu lui donner des coups de pied, des coups de poing dans le ventre. »

Les coups venaient, selon Richard, quand Cassie osait donner son avis. Richard, également membre du groupe Danity Kane, a précisé que les membres du personnel de Combs, y compris ses gardes du corps, étaient témoins des violences mais « ne réagissaient pas. Ils ne faisaient rien. »

Richard a aussi soutenu les dires de Cassie, selon lesquels Combs aurait freiné sa carrière musicale, en affirmant qu’elle avait entendu Combs dire à Cassie qu’il « la possédait » et que tout succès qu’elle pourrait avoir dépendrait de ses conditions.

Elle a indiqué que Combs entrait dans des colères, parfois violentes, lorsque d’autres artistes proposaient d’aider Cassie à écrire des chansons.

L’avocate de la défense Nicole Westmoreland a suggéré que Richard témoignait par rancune, car Combs avait mis fin aux groupes Danity Kane et Diddy — Dirty Money, et qu’elle avait une procédure judiciaire en cours contre lui.

« Vous considérez que M. Combs a ruiné votre carrière, non pas une, mais deux fois ? » a demandé l’avocate.

« Oui », a répondu Richard.

Elle a cependant précisé qu’elle ressentait de la tristesse, et non de la colère, et qu’elle poursuivait Combs en justice pour mauvais traitements et pour ne pas lui avoir versé ses rémunérations.

Le label Bad Boy avait signé Cassie pour un contrat de dix albums en 2006, mais un seul disque est sorti cette année-là. Cassie et Combs ont commencé à sortir ensemble en 2007 et se sont définitivement séparés en 2018.

Le témoignage de l’ancienne meilleure amie de Cassie

Après Richard, Kerry Morgan, la meilleure amie de Cassie pendant 17 ans, a pris la parole. Elle a raconté qu’elle et Cassie se sont brouillées après que Combs l’ait agressée en 2018 : il l’a étranglée et lui a lancé un cintre en bois lors d’une visite au domicile de Cassie à Los Angeles, furieux qu’elle fréquente un autre homme.

Morgan a expliqué qu’elle envisageait de poursuivre Combs en justice, mais Cassie l’avait rencontrée dans une pizzeria et lui avait fait signer un accord de confidentialité en échange de 30 000 dollars versés par Combs, tout en l’accusant de dramatiser l’affaire.

Morgan, témoin réticente venue sous la contrainte d’une assignation gouvernementale, a affirmé avoir vu Combs battre Cassie à au moins deux reprises, notamment lors d’un séjour en Jamaïque où il était tellement furieux que Cassie prenne du temps dans la salle de bain qu’elle pensait que son amie avait été « assommée ».

Elle a encouragé Cassie à quitter Combs après avoir constaté que la jeune femme confiante qu’elle avait connue en 2001 lors de shootings photo avait « perdu son éclat » et était devenue soumise aux exigences de Combs. Mais Cassie aurait hésité à partir.

« Il contrôlait tout. Elle aurait perdu tous ses moyens de subsistance », a témoigné Morgan, en précisant que Combs payait la voiture et l’appartement de Cassie, et qu’elle était toujours sous contrat chez Bad Boy.

Cassie avait expliqué la semaine précédente qu’elle continuait à enregistrer des chansons, mais que Combs refusait de les sortir.

« C’est lui qui contrôlait sa carrière », a témoigné Morgan, ajoutant que Cassie exprimait parfois sa frustration de voir ses morceaux bloqués.

Un ex-employé évoque un Combs dominateur

David James, l’assistant personnel de Combs de 2007 à 2009, a fondu en larmes en racontant qu’au moment de son embauche, un cadre de Combs lui avait montré une photo du rappeur en disant : « Voici le royaume de M. Combs. Nous sommes tous là pour le servir. »

Il a évoqué les débuts de la relation entre Combs et Cassie, décrivant une jeune femme stupéfaite et dépassée par le train de vie effréné de Combs.

« Mec, ce style de vie est fou », se souvenait-il l’avoir entendue dire alors qu’ils fumaient des cigarettes sur un ponton avec Morgan.

James, qui doit poursuivre son témoignage mardi, a dit avoir suggéré à Cassie de quitter Combs si elle se sentait mal à l’aise, et qu’elle lui avait répondu : « Je ne peux pas. Il contrôle tout dans ma vie. »

Il a aussi rapporté une conversation où Combs parlait des femmes de sa vie, décrivant Kim Porter comme « ma reine » et disant de Cassie : « Elle est bien. Je l’ai exactement où je veux. Elle est jeune. »

James a déclaré que Combs considérait Cassie comme « très malléable ».